Retorno dos Jogos Escolares Municipais fortalece o esporte e revela talentos

Por André Oliveira

Publicada em 16/06/2026 às 14h10

O esporte voltou a ocupar lugar de destaque no ambiente escolar da capital com a realização dos Jogos Escolares Municipais de Porto Velho (JEM-PVH). Promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), a competição retornou ao calendário esportivo após mais de dez anos e já é considerada um marco para o fortalecimento do esporte de base no município.

Competição retornou ao calendário esportivo após mais de dez anos

Reunindo estudantes de diversas escolas e modalidades esportivas, o JEM-PVH acontece em vários polos da cidade e tem proporcionado momentos de integração, superação e descoberta de novos talentos. Além das disputas, os jogos reforçam valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e cidadania.

Esporte como ferramenta de transformação

Para o técnico Inaldo Batista, a retomada da competição representa uma importante conquista para atletas, professores e toda a comunidade esportiva da capital.

“Os Jogos Escolares são uma oportunidade única para os estudantes mostrarem seu potencial. Ficamos muitos anos sem essa competição e agora vemos a Prefeitura valorizando novamente o esporte. Esse incentivo é fundamental para a formação dos nossos jovens, tanto como atletas quanto como cidadãos. É uma iniciativa que merece ser reconhecida”.

Kaleb Navais comemorou a oportunidade de participar do evento

O impacto positivo da competição também é percebido pelos próprios estudantes.

Campeão da modalidade handebol, o atleta Kaleb Navais comemorou a oportunidade de participar do evento.

“Foi muito gratificante participar dos Jogos Escolares. Fiquei muito feliz com a conquista do título e por viver essa experiência junto com meus colegas. Eventos como esse incentivam os jovens a praticarem esporte e acreditarem nos seus sonhos".

Integração e incentivo ao esporte

De acordo com o secretário da Semtel, Cássio Moura, o retorno dos Jogos Escolares demonstra o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento esportivo de Porto Velho.

Além das disputas, os jogos reforçam valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e cidadania

“O JEM-PVH representa muito mais do que uma competição. É um momento de integração entre as escolas, de fortalecimento do espírito de coletividade e de valorização dos nossos estudantes. A determinação do prefeito Léo Moraes foi devolver essa importante competição para a população, e estamos muito felizes com os resultados que já estamos observando dentro e fora das quadras".

Para o prefeito Léo Moraes, o retorno dos Jogos Escolares Municipais representa um avanço importante nas políticas públicas voltadas à juventude e ao esporte.

“Estamos resgatando uma competição tradicional que faz parte da história de Porto Velho. O esporte transforma vidas, cria oportunidades e ajuda na formação dos nossos jovens. Queremos que cada estudante tenha a oportunidade de desenvolver seus talentos e encontrar no esporte um caminho para o crescimento pessoal e profissional. Esse é um compromisso da nossa gestão”.

Foto: André Oliveira / Erique Pardo