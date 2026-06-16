Jovens talentos são selecionados em avaliação da FFER e Fluminense

Vilhena sediou no último domingo (14) a Seletiva Categoria de Base FFER/Social Fluminense 2026, evento que reuniu jovens atletas das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15 em busca de uma oportunidade de mostrar talento para observadores ligados ao futebol de base do Fluminense Football Club.
A competição contou com a participação de equipes de Vilhena e Cerejeiras, promovendo uma intensa disputa entre os jovens jogadores. Além dos resultados em campo, o principal objetivo foi identificar atletas com potencial para integrar futuras avaliações no Rio de Janeiro.
O observador técnico Ramon Argolo acompanhou todas as partidas e selecionou os atletas que mais se destacaram durante a seletiva. Os escolhidos deverão se apresentar em breve no Rio de Janeiro para novas avaliações junto ao projeto do clube carioca.
Segundo a coordenação do evento, a seletiva representou uma importante oportunidade para jovens atletas da região demonstrarem suas qualidades e ampliarem as possibilidades de ingressar no futebol profissional.
Resultados da fase classificatória
Sub-11
América 2 3 x 1 Projeto Missões
América 7 x 0 Cerejeiras/Tangará
Sub-13
América 11 x 0 Indígena (Aroeira)
América 2 1 x 2 Cerejeiras/Tangará
Sub-15
Indígena (Aroeira) 0 x 3 América
América 2 1 x 1 Cerejeiras/Tangará
Finais
Sub-11
América 2 x 1 América 2
Sub-13
América 3 x 1 América 2
Sub-15
América 1 x 0 Cerejeiras/Tangará
Atletas selecionados
- Advertisement -
Após a avaliação técnica realizada pelo observador Ramon Argolo, três jovens talentos foram escolhidos para dar sequência ao processo de observação junto ao Fluminense:
Rafael – Sub-11
Posição: Atacante de lado
Equipe: Escolinha do América – Vilhena
Lucas Figueiredo – Sub-13
Posição: Segundo volante
Equipe: Escolinha do América – Vilhena
Joaquim Veiga – Sub-08
Posição: Meia ofensivo / meia central
Equipe: Cerejeiras/Tangará
A seleção dos atletas reforça o potencial do futebol de base da região do Cone Sul de Rondônia. Para os jovens escolhidos, a oportunidade de participar de avaliações no Rio de Janeiro representa um passo importante rumo ao sonho de construir uma carreira no futebol profissional.
A seletiva foi coordenada por José Natal Pimenta Jacobe e reuniu familiares, treinadores e dirigentes esportivos, que acompanharam de perto o desempenho das futuras promessas do esporte regional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!