Jovens talentos são selecionados em avaliação da FFER e Fluminense

Por Folhadevilhena.com.br

Publicada em 16/06/2026 às 10h34

Vilhena sediou no último domingo (14) a Seletiva Categoria de Base FFER/Social Fluminense 2026, evento que reuniu jovens atletas das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15 em busca de uma oportunidade de mostrar talento para observadores ligados ao futebol de base do Fluminense Football Club.

A competição contou com a participação de equipes de Vilhena e Cerejeiras, promovendo uma intensa disputa entre os jovens jogadores. Além dos resultados em campo, o principal objetivo foi identificar atletas com potencial para integrar futuras avaliações no Rio de Janeiro.

O observador técnico Ramon Argolo acompanhou todas as partidas e selecionou os atletas que mais se destacaram durante a seletiva. Os escolhidos deverão se apresentar em breve no Rio de Janeiro para novas avaliações junto ao projeto do clube carioca.

Segundo a coordenação do evento, a seletiva representou uma importante oportunidade para jovens atletas da região demonstrarem suas qualidades e ampliarem as possibilidades de ingressar no futebol profissional.

Resultados da fase classificatória

Sub-11

América 2 3 x 1 Projeto Missões

América 7 x 0 Cerejeiras/Tangará

Sub-13

América 11 x 0 Indígena (Aroeira)

América 2 1 x 2 Cerejeiras/Tangará

Sub-15

Indígena (Aroeira) 0 x 3 América

América 2 1 x 1 Cerejeiras/Tangará

Finais

Sub-11

América 2 x 1 América 2

Sub-13

América 3 x 1 América 2

Sub-15

América 1 x 0 Cerejeiras/Tangará

Atletas selecionados

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Após a avaliação técnica realizada pelo observador Ramon Argolo, três jovens talentos foram escolhidos para dar sequência ao processo de observação junto ao Fluminense:

Rafael – Sub-11

Posição: Atacante de lado

Equipe: Escolinha do América – Vilhena

Lucas Figueiredo – Sub-13

Posição: Segundo volante

Equipe: Escolinha do América – Vilhena

Joaquim Veiga – Sub-08

Posição: Meia ofensivo / meia central

Equipe: Cerejeiras/Tangará

A seleção dos atletas reforça o potencial do futebol de base da região do Cone Sul de Rondônia. Para os jovens escolhidos, a oportunidade de participar de avaliações no Rio de Janeiro representa um passo importante rumo ao sonho de construir uma carreira no futebol profissional.

A seletiva foi coordenada por José Natal Pimenta Jacobe e reuniu familiares, treinadores e dirigentes esportivos, que acompanharam de perto o desempenho das futuras promessas do esporte regional.