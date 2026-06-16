Os prazeres de Luciana Gimenez em Nova York

Por IG

Publicada em 16/06/2026 às 11h16

Luciana Gimenez está, a cada dia, parecendo mais uma nova-iorquina do que brasileira.

Ela sente prazer em caminhar pelas ruas de Nova York.

O que mais a encanta é que lá não existem fios nos postes, porque tudo é subterrâneo. Isso dá a ideia de uma cidade limpa.

Mas, aqui no nosso país, os políticos gostam de gastar dinheiro com coisas menos nobres.

Outra coisa que encanta Luciana Gimenez são as flores nas ruas de Nova York. Aquilo lhe dá uma sensação boa.

No nosso país, os políticos não estão preocupados em dar uma boa sensação ao povo.

O povo que se dane.

Luciana gosta de pegar uma bicicleta e passear por Nova York, coisa que lá é possível porque existe um traçado para as pessoas andarem de bicicleta onde quiserem.

No nosso país, os políticos gostam de pintar o caminho da bicicleta, sem objetivo urbano, mas apenas para fazer a obra.

Muitos caminhos de bicicleta no nosso país vão de um lugar a lugar algum, e ninguém protesta.

A gente não ama uma cidade sem motivos.

E Luciana Gimenez tem muitos motivos para amar Nova York.