Adesão ao Programa Time Brasil consolida governança, integridade e transparência do governo de RO

Por Naiara Souza

Publicada em 16/06/2026 às 12h02

Com o objetivo de fortalecer a cooperação institucional e ampliar o apoio aos municípios na implementação de ações voltadas à transparência pública, à integridade, à participação social e ao aprimoramento da gestão pública, o governo de Rondônia, por meio da Controladoria-Geral do Estado (CGE) formalizou, na sexta-feira (12), a adesão ao Programa Time Brasil na condição de apoiadora institucional, iniciativa coordenada pela Controladoria-Geral da União (CGU). A adesão ao programa foi formalizada durante reunião no edifício Rio Jamari, do Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho.

O programa Time Brasil apoia estados, municípios e o Distrito Federal na adoção de medidas que aprimoram a gestão pública, promovendo ações voltadas à integridade, transparência, participação social e prevenção à corrupção.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a adesão ao programa fortalece a modernização da administração pública e intensifica a transparência. “A parceria com a Controladoria-Geral da União amplia as oportunidades de cooperação entre os entes públicos e reitera a implementação de boas práticas de governança, integridade e controle, contribuindo para uma gestão cada vez mais eficiente e voltada aos interesses da população rondoniense.”

Para o Controlador-Geral do Estado, José Aquino, a adesão ao programa, na condição de apoio institucional representa um importante avanço nas ações de integridade. “A parceria entre CGE e CGU amplia a capacidade de apoiar os municípios rondonienses ao implementar práticas que promovam uma gestão mais íntegra, transparente e eficiente, beneficiando diretamente a população”, destacou.

O superintendente substituto da Controladoria-Geral da União em Rondônia (CGU-RO), Alexandre Muniz, salientou a relevância da adesão da CGE como apoiadora institucional da iniciativa. “A participação da Controladoria-Geral do Estado fortalece a rede de apoio aos municípios rondonienses, permitindo a disseminação de conhecimentos, experiências e ferramentas que auxiliam na promoção da integridade, da transparência e da melhoria da gestão pública. Essa atuação conjunta é fundamental para ampliar os resultados do Programa Time Brasil em Rondônia.”

APOIO INSTITUCIONAL

A participação da CGE como apoiadora institucional permite maior articulação entre os órgãos e entes envolvidos, promovendo o compartilhamento de conhecimentos, orientações, técnicas e boas práticas voltadas aos mecanismos de controle interno. A iniciativa também contribui para incentivar a adoção de ações de transparência e programas de integridade nos municípios de Rondônia, promovendo uma cultura de prevenção, responsabilidade e melhoria contínua dos serviços públicos.

A adesão ao Programa Time Brasil evidencia a atuação da controladoria de Rondônia na consolidação da governança, integridade e da transparência, contribuindo para uma gestão pública cada vez mais moderna, eficiente e alinhada às melhores práticas de gestão em benefício da sociedade rondoniense.

Estiveram presentes na reunião, o Controlador-Geral do Estado, José Aquino; a diretora de Controle Interno, Pamela Jacomini; a assessora de Governança Interinstitucional, Maria Ingrid; o superintendente substituto da Controladoria-Geral da União em Rondônia (CGU-RO), Alexandre Muniz; os auditores federais de Finanças e Controle, João Mourão Mendes, Kleber Ihida e a técnica federal de Finanças e Controle; Leila Juliari.