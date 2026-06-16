Bruna Biancardi e Neymar anunciam gravidez da terceira filha

Por R7

Publicada em 16/06/2026 às 11h13

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram nesta segunda-feira (15) que estão esperando mais um filho. A influenciadora usou as redes sociais para compartilhar a novidade e revelou que o casal espera mais uma menina.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo em família, em que Bruna e o jogador aparecem ao lado das filhas Mavie e Mel, além de Davi Lucca, primogênito do craque brasileiro.

O jogador também é pai de Helena, fruto do seu relacionamento com Amanda Kimberly. “Eu vou montar uma banda e a partir de hoje vai ser Spice Girls”, brincou Neymar após descobrir que será pai de mais uma menina.

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Bruna Biancardi e as filhas estão nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo. Neymar se recupera de lesão na panturrilha direita e não atuou na estreia da seleção brasileira contra Marrocos.