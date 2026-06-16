Bruna Furlan fala novamente sobre traições do ex:

Por IG

Publicada em 16/06/2026 às 11h21

Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega , ficou entre os nomes mais comentados do momento nesta segunda-feira (15). Isso porque a influenciadora voltou a comentar o fim de seu relacionamento com Guilherme Vieira.

A famosa deu mais alguns detalhes sobre a decisão de continuar falando das traições que atribui ao ex-companheiro. Sincera, ela disse que considera importante compartilhar sua experiência e chegou a classificar a situação que enfrentou como "humilhante".

"Fofocas e polêmicas à parte, por favor, mas precisamos falar sobre isso [abandono durante tratamento oncológico]. O meu caso ainda era apenas um namoro. Foi 'tranquilo', porque graças a Deus era apenas um namoro de pouco tempo", começou.

Em seguida, a neta de Carlos Alberto de Nóbrega admitiu que o câncer já é algo solitário, mas não só isso. "Mas câncer é uma doença muito solitária por si só. O câncer de mama é uma doença que afeta muito a autoestima de uma mulher. O abandono, a traição, a falta de cuidado vão muito além de 'questões de relacionamento' que viram pauta em páginas de fofoca", pontuou.

Bruna Furlan ainda destacou que, embora a situação enfrentada por ela tenha sido "humilhante", continuará debatendo o assunto como forma de trazer mais visibilidade ao problema enfrentado por várias pacientes oncológicas.