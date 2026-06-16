Pedro Fernandes viabiliza implementos agrícolas para Associação dos Produtores Rurais do Canoa

Por Assessoria

Publicada em 16/06/2026 às 11h55

A Associação dos Produtores Rurais do Canoa (ASPROCAN), localizada em Ariquemes, recebeu novos implementos agrícolas adquiridos por meio de recurso de emenda parlamentar destinado pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). O investimento contemplou a aquisição de um distribuidor de fertilizantes, um sulcador e uma empacotadeira, equipamentos que irão contribuir para o fortalecimento das atividades desenvolvidas pelos produtores rurais da associação.



Os implementos chegam para ampliar a capacidade de trabalho dos associados, proporcionando mais eficiência nas operações agrícolas, redução de custos e melhores condições para o desenvolvimento da produção rural.



O deputado Pedro Fernandes destacou que o fortalecimento das associações é uma das prioridades do mandato, por representar um investimento direto em quem produz e movimenta a economia de Rondônia.



“Quando investimos nas associações rurais, estamos levando mais oportunidades para os produtores e fortalecendo o setor produtivo do nosso estado. Esses equipamentos vão auxiliar diretamente no trabalho desenvolvido pelos associados, gerando mais produtividade e melhores condições para as famílias que vivem da atividade rural”, afirmou.



A iniciativa garante mais estrutura para os produtores e incentiva o crescimento da agricultura familiar e da produção rural na região.