Passeio ciclístico reúne esporte, turismo e história em PVH com apoio da Prefeitura

Por André Oliveira

Publicada em 16/06/2026 às 11h56

Centenas de ciclistas percorreram alguns dos principais cartões-postais e marcos históricos de Porto Velho durante a primeira edição do passeio ciclístico Bora de Bike, evento que uniu esporte, turismo, lazer e conhecimento em um roteiro especial pela capital. A iniciativa contou com a parceria da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).

Durante o trajeto, os participantes passaram por importantes pontos históricos da cidade, como a Praça das Três Caixas d’Água e a centenária Castanheira, símbolos da memória e da identidade cultural porto-velhense. O passeio foi encerrado no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, onde historiadores compartilharam informações e curiosidades sobre os locais visitados.

No complexo turístico, o público também acompanhou uma programação especial com ferroviários, que realizaram uma apresentação da locomotiva, proporcionando aos participantes uma verdadeira viagem pela história de Rondônia.

Para o secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, iniciativas como essa fortalecem a relação da população com o patrimônio histórico da cidade.

"O Bora de Bike mostrou que é possível promover saúde, lazer e qualidade de vida ao mesmo tempo em que aproximamos as pessoas da história de Porto Velho. É uma ação que valoriza nossos atrativos turísticos, incentiva a prática esportiva e desperta o sentimento de pertencimento da população com a cidade".

O diretor de operações da emissora organizadora, Márlon Leoni, ressaltou que o objetivo foi proporcionar uma experiência diferenciada aos participantes.

"Queríamos criar um evento que incentivasse a atividade física, mas que também permitisse às pessoas conhecerem mais sobre a história de Porto Velho. O resultado foi muito positivo e a parceria com a Semtel foi fundamental para o sucesso dessa primeira edição".

O prefeito Léo Moraes destacou que ações como o Bora de Bike contribuem para incentivar hábitos saudáveis e fortalecer a valorização dos espaços públicos e do patrimônio histórico da capital.

“Porto Velho tem um enorme potencial turístico, cultural e esportivo. Quando promovemos eventos como este, incentivamos a prática de atividade física, fortalecemos o turismo local e aproximamos a população da nossa história. É uma forma de cuidar das pessoas e, ao mesmo tempo, valorizar tudo o que a nossa cidade tem de melhor”, afirmou o prefeito.

A Semtel reforça que segue apoiando e incentivando eventos que promovam o esporte, o turismo, a história e o lazer, contribuindo para a valorização dos patrimônios culturais e turísticos de Porto Velho e para a melhoria da qualidade de vida da população.