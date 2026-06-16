Encontro discute fortalecimento das ações de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa em Rondônia

Por Veronilda Lima

Publicada em 16/06/2026 às 11h48

Em alusão ao Junho Violeta, mês de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) deu início, na segunda-feira (15), ao 4º Encontro Estadual de Promoção e Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa. Sob o tema “Planejamento Estratégico, Controle Social e Intersetorialidade”, o evento segue até esta terça-feira (16), em Porto Velho, reunindo gestores, conselheiros e técnicos de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). A abertura do evento coincidiu com o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou a importância de eventos como este, por discutirem ações estratégicas que se tornarão Políticas Públicas efetivas de cuidado e proteção dos idosos, em especial de enfretamento à violência, que é o foco das ações do Junho Violeta. “O ponto mais importante desses Encontros é buscar medidas de proteção e garantia dos direitos das pessoas idosas.”

A secretária da Seas, Luana Rocha, salientou a importância do incentivo à denúncia, como forma de interromper o ciclo de violência contra a pessoas idosa nos diferentes ambientes. “O Encontro é mais uma oportunidade para que o estado, por meio da Seas, fortaleça a Rede de Proteção para que as pessoas idosas possam ter seus direitos garantidos não apenas no papel, mas no dia a dia na convivência familiar ou em outro ambiente”, citou, completando que entre os tipos de violências mais frequentes estão a negligência, abandono e as violências física, psicológica e financeira ou material.

Segundo a gerente de Proteção Global da Seas, Adriane Soares, que palestrou sobre “Política Estadual da Pessoa Idosa: Desafios, Experiências e Caminhos Trilhados”, o Encontro é uma oportunidade de apoiar tecnicamente os municípios quanto ao planejamento estratégico e instruções para articulação em rede, com vistas a ampliar serviços para intervenção e prevenção às violações de direitos com atenção às múltiplas velhices.

De acordo com a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Monte Negro, Indalina Cruz, o evento é um momento importante para a discussão da melhoria do atendimento aos idosos e inovação da prática pedagógica e dos cuidados.