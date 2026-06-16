Paolla Oliveira revela perseguição fora do Brasil:

Por IG

Publicada em 16/06/2026 às 11h10

Paolla Oliveira pegou seus seguidores de surpresa ao fazer uma revelação para lá de inusitada nesta segunda-feira (15). A famosa compartilhou um vídeo bastante descontraído nas redes sociais em que relembra uma situação atípica vivenciada durante uma de suas viagens à China.

Ao lado de um amigo em um amplo saguão, Paolla Oliveira comentou sobre uma verdadeira perseguição de fãs que precisou enfrentar no país asiático. Para quem não acompanhou, o relato começou quando uma pessoa que gravava o vídeo questionou o companheiro de Paolla sobre a experiência "memorável".

"Eu já ia te perguntar se você já foi perseguido na China por causa dessa garota", afirmou ele. Rindo bastante da lembrança, o amigo respondeu: "Não, na China não... Só que teve uma perseguição qualquer uma vez, né?". No mesmo instante, Paolla reagiu à afirmação: "Não!".

Com os dois rindo, o amigo da atriz insistiu na brincadeira. "Uma qualquer, não...", acrescentou. Foi então que a atriz corrigiu: "Uma enorme!". Em seguida, ele relembrou as proporções do episódio . "Na China a gente estava com... na China eram 13 pessoas, gente. Treze na China", disse.

Sorrindo para a câmera, Paolla Oliveira contou a história e revelou a dimensão da multidão que encontrou durante a viagem. "Só que eram mais de 1 milhão de pessoas na [rua]...", disse ela antes que o vídeo fosse interrompido.

Paolla Oliveira fala sobre viagem na China

Nas imagens, é possível ver a atriz usando um trench coat claro e com o cabelo meio preso. Já o amigo surge com boné preto, jaqueta esportiva e mochila. Os dois caminham juntos enquanto relembram o episódio de forma descontraída.

Vale destacar também que, durante o vídeo, os dois deixaram claro ter se divertido bastante durante a viagem e chegaram a dizer que o país é incrível, apesar da longa distância. "A China é incrível, gente. Uma delícia a China!", afirmou o amigo de Paolla Oliveira.