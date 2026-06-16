Porto Velho ganha destaque nacional na piscicultura e amplia representação no setor

Por Jean Carla Costa

Publicada em 16/06/2026 às 11h05

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) representou Porto Velho no 4º Fórum Nacional da Piscicultura, um dos principais eventos da aquicultura brasileira, reunindo lideranças do setor produtivo, pesquisadores, gestores públicos e instituições de todo o país para debater o futuro da atividade.

Durante o encontro, Porto Velho conquistou importante espaço de representatividade nacional com a eleição do diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas da Semagric, Herlan Alves Lopes, para a função de Delegado Substituto, ampliando a participação do município nos debates e na construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da piscicultura brasileira.

Para o prefeito Léo Moraes, o reconhecimento demonstra a força do setor produtivo de Porto Velho e o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento rural. “Nossa capital possui grande potencial aquícola e essa conquista fortalece a voz dos nossos produtores nos espaços de decisão. Seguiremos investindo em ações que gerem oportunidades, renda e desenvolvimento para o campo”.

O secretário da Semagric, Douglas Bener, ressaltou que a participação no fórum reforça o trabalho desenvolvido pela Prefeitura em apoio às cadeias produtivas rurais. “Porto Velho vem ampliando sua presença nos grandes debates do agronegócio nacional. Essa representatividade é resultado do trabalho técnico realizado junto aos produtores e fortalece a busca por investimentos e políticas públicas para o setor”.

Eleito para a função de Delegado Substituto, Herlan Alves Lopes destacou a responsabilidade de representar Porto Velho e Rondônia nas discussões nacionais. “Recebo essa missão com grande senso de compromisso. Vamos levar as demandas dos nossos produtores e mostrar o potencial da piscicultura amazônica, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da atividade em todo o país”.