7º Festival Gastronômico de Jaru acontecerá nos dias 10 e 11 de julho

Por Assessoria

Publicada em 16/06/2026 às 14h35

menos de um mês para o início da 7ª edição do Festival Gastronômico de Jaru, considerado o maior evento do segmento em Rondônia. Realizado pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, o festival já se consolidou como uma importante tradição cultural e gastronômica do município.

O evento acontecerá nos dias 10 e 11 de julho, a partir das 18h, no estádio municipal Leal Chapelão, e reunirá 15 empreendedores das cidades de Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná e Ariquemes.

Durante os dois dias, o público poderá saborear pratos doces e salgados que fazem parte do cardápio regular dos estabelecimentos participantes, além de receitas exclusivas desenvolvidas especialmente para o festival, que valorizam ingredientes típicos da culinária regional e também irão disputar o tradicional Concurso Gastronômico.

Além da diversidade de sabores, o Festival Gastronômico contará ainda com shows musicais, praça de alimentação, espaço de lazer gratuito com brinquedos infláveis e pula-pula para as crianças, entre outras atrações para toda a família.