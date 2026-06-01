Com hat-trick de Jeferson, Gazin Porto Velho goleia e se garante na 2ª fase do Brasileiro

Por FFER

Publicada em 01/06/2026 às 08h10

A Locomotiva de Porto Velho está classificada para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. A classificação veio com goleada sobre o Galvez por 6 a 2, na noite deste sábado, no estádio Tonicão, em Rio Branco. A partida foi válida pela nona e penúltima rodada do Grupo A2 na primeira fase. O grande destaque do jogo foi Jeferson, que fez um hat-trick (três gols). Gabriel Davis, Wallhepph e França completaram a goleada para a equipe rondoniense. Leozinho, de falta, e Marcos Júnior fizeram os gols do time da casa.

O Gazin Porto Velho definiu a partida ainda no primeiro tempo, abrindo vantagem de 4 gols. Gabriel Davis fez 1 a 0 logo aos dois minutos. Wallhepph ampliou aos 20. Jeferson fez o terceiro dos visitantes e primeiro dele, aos 38. França fez 4 a 0, aos 44. Na etapa final, Leozinho marcou o primeiro do Galvez em cobrança de falta, aos nove minutos. Aos 27, Jeferson marcou o quinto do Porto Velho e o segundo dele no jogo. Seis minutos depois, Marcos Júnior diminiu para o Galvez: 5 a 2. E novamente Jeferson, fechando a noite com um hat-trick, fez o sexto da equipe rondoniense, aos 40 minutos.

Com a vitória, o Gazin Porto Velho chega aos 15 pontos, mesma pontuação do vice-líder Araguaína, mas permanece na terceira posição por ter saldo de gols inferior (11 contra 14). A equipe rondoniense, porém, tem um jogo a mais. O Galvez segue na quinta colocação, com 10 pontos, e com remotas chances de classificação, se encerrarem caso o Independência, quarto colocado, com 11 pontos, vença o lanterna Humaitá no clássico acreano de amanhã.

A última rodada da primeira fase será disputada no domingo, dia 14 de junho. O Galvez visita o Araguaína, no Estádio Mirandão, em Araguaína, no interior do Tocantins e o Gazin Porto Velho enfreta o Humaitá.