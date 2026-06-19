Adolescente e comparsa de facção são detidos após roubar celular de estudante

Por pvhnoticias.com

Publicada em 19/06/2026 às 09h00

Um adolescente foi apreendido e o comparsa preso na noite desta quinta-feira (18), após o roubo do celular de um estudante na região central de Porto Velho.

De acordo com a PM, a dupla abordou a vítima, acusando de pertencer a uma facção rival, e precisavam verificar o celular do jovem para confirmar.

Após pegarem o aparelho, os suspeitos disseram que mostrariam o mesmo para o chefe da facção, em seguida fugiram entrando em um ônibus.

Uma equipe da Força Tática do 1º Batalhão foi acionada e conseguiu localizar a dupla em fuga. O celular da vítima foi recuperado e os suspeitos encaminhados ao Departamento de Flagrantes.