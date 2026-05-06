Trio é detido após onda de assaltos no centro de Porto Velho

Por pvhnoticias.com

Publicada em 06/05/2026 às 09h30

Três suspeitos, sendo um maior e dois menores, foram detidos após praticarem uma série de roubos na noite desta terça-feira (5), em Porto Velho. A ação começou quando duas vítimas foram abordadas enquanto caminhavam nas proximidades do CPA e tiveram celulares, mochila e objetos pessoais levados por indivíduos em bicicletas, um deles fazendo menção de estar armado.

Logo após o crime, uma das vítimas conseguiu rastrear o aparelho celular, o que auxiliou nas diligências da Polícia Militar. Durante o deslocamento, uma equipe do Batalhão de Trânsito informou ter abordado três suspeitos na Avenida Calama, em um ponto que coincidia com a localização do celular roubado.

No local, as vítimas reconheceram os indivíduos como autores do crime. Durante a revista, os policiais encontraram os celulares das vítimas e também um terceiro aparelho, que havia sido roubado minutos antes de outra vítima em frente a um estabelecimento comercial na Avenida Jorge Teixeira, confirmando a sequência de assaltos.

Diante dos fatos, o maior recebeu voz de prisão e os dois menores foram apreendidos, sendo todos encaminhados à Central de Flagrantes junto com os objetos recuperados. O Conselho Tutelar foi acionado, mas não acompanhou a ocorrência.