Mulher é presa acusada de aplicava golpes na venda de motocicletas

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 06/05/2026 às 09h15

Uma estelionatária foi presa na manhã desta terça-feira (5) por policiais militares que realizavam patrulhamento no Residencial Orgulho do Madeira, em Porto Velho. A prisão ocorreu após um trabalho persistente da guarnição, que percorreu diversas vias por onde a suspeita havia passado até conseguir localizá-la e abordá-la.

Os policiais foram informados de que uma mulher estaria praticando golpes na região, utilizando como atrativo a venda de uma motocicleta preta. Segundo denúncias, diversas vítimas já haviam sido prejudicadas nos últimos meses, com perdas financeiras significativas.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita foi inicialmente vista na rua Petrolina, sentido Vila Mariana, mas não foi possível realizar a abordagem naquele momento. Posteriormente, a central de operações informou nova visualização da mulher na área central, desta vez com um homem na garupa. Em seguida, foi repassado via rádio que ela teria acabado de aplicar mais um golpe em frente a um cartório localizado na avenida Carlos Gomes, subtraindo R$ 7.000,00 em dinheiro de uma vítima.

Diante das informações, a guarnição intensificou o patrulhamento e deslocou-se até o cruzamento da rua Petrolina com a via Mariana, local por onde a suspeita havia passado anteriormente. Após monitoramento, os policiais avistaram uma mulher com camisa bege, conduzindo uma motocicleta com as mesmas características. Foi realizado o acompanhamento e dada ordem de parada, sendo feita a abordagem.

Durante a verificação, constatou-se que a placa e demais características da motocicleta coincidiam com as informações repassadas. Em revista pessoal, foi encontrada uma quantia significativa em dinheiro, em notas de R$ 10, R$ 20 e R$ 50, além de um aparelho celular. Questionada, a suspeita alegou que o valor seria proveniente de saque.

Golpe

Em contato com uma das vítimas, foi relatado que ela havia visto um anúncio de venda da motocicleta na plataforma OLX, onde a suspeita se identificava como “Jéssica”. Após negociação, foi acordado o valor de R$ 7.000,00, ficando o restante parcelado.

A mulher foi até a residência da vítima e ambos seguiram até um cartório para formalizar o negócio. No local, a suspeita pediu que fosse feito o reconhecimento de firma antes da assinatura do contrato. Após o procedimento, convenceu a vítima a entregar o valor combinado. Em seguida, sob o pretexto de confeccionar um novo documento em outra papelaria, pediu que a vítima a acompanhasse, mas aproveitou a situação para fugir com o dinheiro e a motocicleta.

Prisão

Durante o registro da ocorrência, outra vítima compareceu e relatou ter sofrido golpe semelhante no dia 24 de abril de 2026, com prejuízo de R$ 8.000,00, utilizando o mesmo modo de ação.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à suspeita, identificada pelas iniciais D. G. F. Após ter seus direitos constitucionais lidos, ela foi encaminhada à Central de Polícia para as providências cabíveis.