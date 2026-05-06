Homem é preso após agredir mãe idosa e tentar matar o próprio irmão

Por hora1rondonia.com

Publicada em 06/05/2026 às 09h15

Um homem de aproximadamente 55 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (06), após agredir a própria mãe, uma idosa de 85 anos, e tentar matar o irmão, de 62 anos, em uma residência localizada na Rua Afonso Pena, bairro Liberdade, região Central de Porto Velho (RO).

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, equipes foram acionadas por moradores da área após denúncias de uma violenta confusão familiar dentro do imóvel. Testemunhas relataram gritos de socorro e momentos de grande tensão no local.

Ainda conforme a PM, o suspeito apresentava comportamento alterado e aparentava estar sob efeito de entorpecentes. Durante o surto, ele teria espancado a própria mãe, causando ferimentos na idosa. Em seguida, o homem se armou com uma foice e atacou o irmão, atingindo a vítima com um golpe na região da cabeça.

Após a agressão, o suspeito se trancou dentro da residência temendo ser agredido por populares revoltados com a situação.

Guarnições da Polícia Militar chegaram rapidamente ao endereço, realizaram o cerco da casa e iniciaram negociação com o agressor. Após intervenção dos policiais, o homem foi desarmado e recebeu voz de prisão ainda no local.

Ele foi conduzido ao Departamento de Flagrantes, onde ficou à disposição da Justiça e deverá responder pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal grave e tentativa de homicídio.

O irmão do suspeito sofreu um corte profundo na cabeça e recebeu atendimento inicial de uma equipe do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi socorrido até a Policlínica Ana Adelaide, onde recebeu cuidados médicos.

O estado de saúde da idosa não foi detalhado pelas autoridades, mas ela também recebeu assistência após as agressões. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.