Solenidade conduzida pelo deputado Cirone Deiró presta homenagem a personalidades relevantes em Cacoal

Por David Rodrigues

Publicada em 11/05/2026 às 08h10

Solenidade foi proposta pelo deputado Cirone Deiró (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

A Assembleia Legislativa de Rondônia realizou, por meio do gabinete do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), uma sessão solene em homenagem a 200 personalidades de Cacoal e de outros municípios rondonienses. O evento ocorreu na noite de sexta-feira (8), no auditório do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), em Cacoal.

Durante a solenidade, foram entregues Títulos Honoríficos de Honra ao Mérito, Títulos Honoríficos de Cidadão Honorário do estado de Rondônia, Medalhas do Mérito Legislativo e votos de louvor. Os homenageados atuam em diferentes segmentos da sociedade, como educação, esporte, segurança pública, comunicação, moda, religião, comércio, empreendedorismo, setor empresarial, terceiro setor e agronegócio.

A solenidade foi conduzida pelo deputado Cirone Deiró que destacou a contribuição das famílias pioneiras para o desenvolvimento de Rondônia (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

A mesa de autoridades da sessão foi composta pelo deputado Cirone Deiró e sua esposa, Noeli Deiró; pela vereadora Nice Condaque (União Brasil); pela delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e à Criança (Deam) de Cacoal, Fabiana Brandani; pelo comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM), tenente-coronel João Carlos Rodrigues Matos; e pelo reitor da Uninassau, professor Célio Stigert.

O parlamentar destacou a contribuição das famílias pioneiras para o desenvolvimento de Rondônia. “Quantas pessoas que estão aqui nesta noite, ou vocês mesmos ou seus pais, deixaram suor e sangue nesta terra para que hoje pudéssemos estar aqui celebrando este momento. Quantos pioneiros e quantas famílias vieram buscar prosperidade e encontraram aqui um solo fértil e próspero”, afirmou.

Homenageados durante solenidade em Cacoal receberam certificados (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

Cirone Deiró ressaltou ainda que as pessoas são o maior patrimônio de Rondônia e afirmou se sentir honrado em reconhecer cidadãos que se destacam em suas atividades profissionais e na contribuição à sociedade.

“Quero expressar nosso sentimento de felicidade em representar a Assembleia Legislativa, um poder que tem legitimidade para reconhecer a população do Estado de Rondônia, cada um na sua categoria e nas suas ações em favor do nosso estado”, declarou.

Homenageados

O pastor Ary Paulo da Silva, representante da Assembleia de Deus em Vilhena, recebeu o Título Honorífico de Cidadão Honorário do estado de Rondônia. Durante a homenagem, citou o livro de Isaías e destacou o legado deixado pelas famílias que ajudaram a construir o estado. “O legado deixado para este estado e este ato realizado hoje serão uma herança para nossos filhos e netos”, disse.

O professor Célio Stigert também agradeceu a homenagem e destacou a importância do reconhecimento. “É a primeira vez que recebo uma homenagem deste porte, após mais de 20 anos dedicados à educação superior no Brasil”, afirmou.

Durante a solenidade, foram entregues Títulos Honoríficos de Honra ao Mérito, Títulos Honoríficos de Cidadão Honorário do estado de Rondônia, Medalhas do Mérito Legislativo e votos de louvor (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

Já o tenente-coronel João Carlos Matos destacou o desenvolvimento do estado e a contribuição da população. “Vivemos em um estado rico e próspero graças ao trabalho de cada cidadão. Nada mais justo do que esse reconhecimento realizado pela Assembleia Legislativa, por meio do deputado Cirone Deiró”, ressaltou.

A vereadora Nice Condaque destacou a valorização das mulheres e parabenizou o parlamentar pela iniciativa. “Parabéns, deputado, pela sensibilidade em reconhecer e valorizar cada pessoa homenageada nesta noite”, declarou.

A solenidade aconteceu no auditório do Centro Universitário Maurício de Nassau, em Cacoal. (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

Agraciada com voto de louvor, Maria da Penha Simão de Souza, que atua na área da saúde há 40 anos, ressaltou a importância da realização da homenagem em Cacoal. “É uma sensação maravilhosa ter o trabalho reconhecido. Geralmente essas homenagens acontecem mais na capital”, afirmou.

Cirone Deiró durante entrevista no evento (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

O senhor José Ribamar Monteiro, de 89 anos, veio de Rolim de Moura para participar da solenidade. Ele relembrou sua chegada a Rondônia. “Vim do Maranhão em 1961 e aqui encontrei uma pedra preciosa: minha esposa, meus filhos e meus netos”, declarou.

Foto: Thyago Lorentz