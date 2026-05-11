Lucio Mosquini participa da festa de 38 anos de Machadinho ao lado de Marcos Rogério e lideranças locais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/05/2026 às 08h20

A celebração pelos 38 anos de emancipação de Machadinho do Oeste reuniu lideranças políticas e moradores do município no último sábado (9), em uma programação festiva marcada por apresentações musicais e homenagens à trajetória da cidade. Entre os presentes esteve o deputado federal Lucio Mosquini, que participou do evento ao lado de autoridades locais e estaduais.

Segundo Mosquini, a festividade foi acompanhada por representantes políticos da região, incluindo o prefeito de Machadinho do Oeste, Paulo da Remap, o senador e pré-candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério, o deputado estadual Laerte Gomes, além de vereadores e outras lideranças locais.

O parlamentar destacou que a noite foi marcada pela valorização da história do município e pelo envolvimento popular nas comemorações. De acordo com ele, a festividade representou um momento de união da comunidade e reconhecimento ao desenvolvimento alcançado pela cidade ao longo das últimas décadas.

A programação também contou com apresentação musical da Forró Saborear, responsável pela animação do público presente durante a celebração.

Ao comentar a data comemorativa, Mosquini parabenizou o município pelos 38 anos de existência e desejou continuidade ao processo de crescimento local. Em manifestação pública, o deputado ressaltou a trajetória de “história, desenvolvimento e conquistas” de Machadinho do Oeste e desejou bênçãos à cidade e à população trabalhadora do município.