Prefeitura de Ji-Paraná inicia restauração do Parque Ecológico Municipal

Por Jairo Ardull

Publicada em 11/05/2026 às 08h38

A Prefeitura de Ji-Paraná iniciou a restauração da passarela e praças do Parque Ecológico Municipal (PEM). Os trabalhos são executados por administração direta (com recursos próprios) e madeiras apreendidas, doadas pela justiça. O local está interditado desde dezembro de 2024.

“Faltou cuidado com a manutenção de um dos locais mais visitados de Ji-Paraná. Aliás, como ocorreu com a maioria dos prédios municipais. Em poucos meses, vamos devolver à nossa população uma área completamente restaurada e com mais segurança. Isso, com o esforço de nossos servidores públicos”, admitiu o prefeito Affonso Cândido (PP).

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan), a parte superior da passarela de 700 metros do PEM, construída em madeira, teve que ser completamente demolida. Apenas a base de concreto foi mantida. A prefeitura ainda estuda a criação de novos espaços de visitação.

“Tínhamos, aqui, um dos poucos locais, em Ji-Paraná, onde é possível admirar a natureza dentro da área urbana, que aos poucos foi perdendo o objetivo dele. Idealizado para ser uma área de lazer para a família, nos fins de semana, ficou esquecido, principalmente, na gestão passada”, lembrou.

De acordo com o prefeito, havia a necessidade de restaurar o parque, principalmente a passarela e o deck de entrada, mas faltavam recursos, mesmo com a carência de áreas para lazer na cidade. “Conseguimos a doação do madeiramento, a meu ver o item mais caro, para reconstruirmos os acessos, e já estamos providenciando outros materiais”, assegurou.

O PEM foi criado, em 2001, com a instituição da Lei Municipal nº 1.091, de 14 de julho de 2001, com a finalidade de preservar a fauna e flora na área urbana da cidade. Ele foi revitalizado, em 2018, desde então passou apenas por serviços paliativos, até ser interditado para visitas em 2024.