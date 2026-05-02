Resultados da Libertadores e Sul-Americana; Clássicos no Brasileirão; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 02/05/2026 às 11h06

Resultados da Libertadores e Sul-Americana, clássicos no Brasileirão. No Tabelinha: desempenho dos times de Rondônia.

Corinthians 100%, empates de Flamengo e Palmeiras na Libertadores, Vasco na liderança da Sul-Americana e clássicos agitam a 14ª rodada.

Libertadores – O Corinthians de Fernando Diniz encanta. Com gols de Gustavo Henrique e Lingard, o Alvinegro bateu o Peñarol por 2 a 0 e é o único brasileiro com 100% de aproveitamento. Líder do Grupo E, o time soma nove pontos e nenhum gol sofrido.

Já o Fluminense vive um drama. O time de Zubeldía sofreu com a altitude de La Paz e perdeu para o Bolívar por 2 a 0. Com apenas um ponto e na lanterna do Grupo C, o Tricolor precisa de uma reação imediata na Argentina para seguir vivo na competição.

Na quarta

A quarta-feira de Libertadores teve o Mirassol como grande destaque brasileiro. O Leão superou a expulsão de João Victor e venceu o Always Ready por 2 a 0 no Maião, colando na liderança do Grupo G.

Já os favoritos tropeçaram como visitantes. O Flamengo empatou com o Estudiantes por 1 a 1, mas segue líder do Grupo A com 7 pontos. O Palmeiras também ficou no 1 a 1 contra o Cerro Porteño no Paraguai, mantendo a vice-liderança do Grupo F. A briga pelo mata-mata segue acirrada.

Sul-Americana - O Vasco deu um salto gigante na Sul-Americana. Com uma vitória contundente por 3 a 0 sobre o Olímpia, o time carioca embolou o Grupo G e assumiu a liderança com quatro pontos. Após um início irregular, o Cruz-Maltino agora depende apenas de si.

O Red Bull Bragantino viveu uma noite amarga. Após Sasha perder um pênalti e Alix Vinícius ser expulso, o time resistiu até os 48 do segundo tempo, quando sofreu o gol da derrota por 1 a 0 para o River Plate. Foco total na recuperação!

Mais Sula

O Atlético-MG se complicou de vez ao perder por 1 a 0 para o Cienciano, no Peru. Com o resultado, o Galo caiu para a lanterna do Grupo B e vê a classificação direta ameaçada.

O Grêmio trouxe um ponto de Santiago, após empatar em 0 a 0 com o Palestino. O time de Luís Castro desperdiçou pênaltis e teve um gol anulado pelo VAR, mas segue na vice-liderança do Grupo F com 4 pontos. A pressão aumenta para o returno.

Brasileirão - O Brasileirão chega à 14ª rodada neste sábado (2) com jogos de tirar o fôlego. O grande destaque fica para o Clássico da Saudade entre Palmeiras e Santos, às 17h30, no Allianz Parque. Mais tarde, às 21h, é a vez do Clássico Mineiro agitar o Mineirão, com Cruzeiro e Atlético-MG em um duelo decisivo.

A rodada ainda conta com o Botafogo recebendo o Remo às 15h, e o Athletico-PR encarando o Grêmio na Arena da Baixada às 19h30. É emoção pura do início ao fim. Fique ligado nos placares. Tabelinha Rondoniense

Gazin Porto Velho avança na Copa Norte e encara o Independência-AC, enquanto Guaporé foca na Série D contra o Galvez.

Copa Norte - Noite de emoções distintas para Rondônia na Copa Norte. O Gazin Porto Velho garantiu sua classificação ao empatar em 1 a 1 com o Águia de Marabá no Aluízio Ferreira. Com gol de Jefferson, a Locomotiva assegurou a vice-liderança do Grupo B e agora terá o Nacional-AM pela frente na semifinal, em jogo único em Manaus.

Já o Guaporé não teve a mesma sorte. O time foi superado pelo Nacional por 2 a 0 e acabou eliminado, terminando em terceiro no Grupo A. O sonho do título regional continua com o Porto Velho.

Série D - Virada de chave. O Guaporé viaja de Rondônia até Rio Branco para enfrentar o Galvez pela 5ª rodada da Série D do Brasileirão. O duelo acontece no Estádio Tonicão, às 18h (Brasília), e encerra o primeiro turno do Grupo A2.

Enquanto os donos da casa tentam superar a eliminação recente na Copa Verde, o time rondoniense entra em campo com a missão de somar pontos vitais fora de casa para seguir vivo na briga pela classificação. É decisão para o futebol de Rondônia no cenário nacional.

Mais Série D

O Gazin Porto Velho se desloca até Rio Branco, capital acreana, para um duelo decisivo. Hoje (2), às 18h, a equipe rondoniense enfrenta o Independência-AC com a missão de somar pontos cruciais longe de seus domínios.

A preparação da semana focou na concentração total e no fortalecimento do jogo coletivo. Mesmo atuando como visitante, o elenco aposta no entrosamento e no apoio da torcida, ainda que à distância, para superar o adversário e subir na tabela. É Rondônia em busca da vitória.