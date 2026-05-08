PRF apreende mais de 275 kg de drogas e arma durante perseguição na BR-364

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 08/05/2026 às 14h00

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com a apreensão de uma grande quantidade de drogas, munições e uma arma de fogo na noite de quinta-feira, 07 de maio de 2026, no trecho do km 1 da BR-364, em Vilhena. Dois homens foram presos em flagrante durante a ação.

Conforme apurou o Jornal Rota Policial News, a ocorrência teve início por volta das 19h50, quando os agentes realizavam fiscalização de rotina e deram ordem de parada a um veículo utilitário preto. O motorista, porém, ignorou a determinação e fugiu em alta velocidade em direção ao estado de Mato Grosso.

Durante o acompanhamento tático, o condutor acessou rotas alternativas na tentativa de escapar da fiscalização. Após cerca de dez minutos de perseguição, os policiais conseguiram interceptar o automóvel.

Ainda durante a fuga, os agentes perceberam que um dos ocupantes lançou um objeto para fora do veículo, em meio a uma plantação de milho às margens da rodovia.

Após buscas na região, foi localizada uma pistola calibre 9 milímetros municiada com 17 munições. Segundo consulta realizada pelos policiais, a arma pertence a um policial militar do estado de Santa Catarina.

No interior do utilitário, a PRF encontrou aproximadamente 275,3 quilos de entorpecentes, entre skunk, cloridrato de cocaína e pasta base. Também foram apreendidas 25 munições calibre .380 intactas.

De acordo com as informações levantadas pelas equipes, os suspeitos saíram de Itajaí, em Santa Catarina, e teriam buscado os entorpecentes no Acre. A carga seria levada até Balneário Camboriú (SC).

Um dos envolvidos relatou aos policiais que aceitou participar do transporte para quitar dívidas com uma facção criminosa. Já o passageiro afirmou possuir extensa ficha criminal, incluindo passagens por cinco homicídios, além de confessar ter rompido a tornozeleira eletrônica antes da viagem.

Ao final da ocorrência, os dois homens receberam voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Vilhena, onde a ocorrência foi registrada.

Entre os materiais apreendidos estão:

* 01 pistola calibre 9 mm

* 17 munições calibre 9 mm

* 25 munições calibre .380

* 237,92 kg de skunk

* 17,92 kg de cloridrato de cocaína

* 19,46 kg de pasta base

O veículo utilizado no transporte também foi apreendido pelas autoridades.