Vagas à Câmara Federal serão concorridas no PSD, mães homenageadas em Espigão do Oeste, apreensão de drogas demonstram a dimensão do “comércio”

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/05/2026 às 14h30

PRD – O assunto já abordado em colunas anteriores, mas merece ser aprofundado. O PRD divide com o PL a maior representatividade na Assembleia Legislativa (Ale). Estão com mandatos Rosângela Donadon (Vilhena), Edevaldo Neves (PVH), Jean Oliveira (PVH), Gislaine Lebrinha (São Francisco do Guaporé), Pedro Fernandes (Cabixi) e Ribeiro do Sinpol (PVH). Não há dúvida, que todos acreditam que conseguirão a reeleição. Nos bastidores da política, comenta-se que o partido conseguirá reeleger quatro, no máximo cinco parlamentares. E a projeção não é irreal. Também se comenta, que o ex (prefeito, deputado estadual e federal), Carlos Magno, de Ouro Preto do Oeste, filiado ao PRD, disputará o pódio entre os mais bem votados. No caso, o PRD elegeria quatro ou cinco deputados, e que Magno estaria entre eles. Mas há quem aposte, que o partido reelegerá três deputados, mais Magno. Também não há como descartar o surgimento de algum nome novo entre os mais bem votados...

PSD – O partido tem nomes considerados de ponta para disputar as oito vagas para a Câmara Federal. Na legislatura atual, o PSD não tem representante de Rondônia no Congresso Nacional (Senado e Câmara), mas certamente conseguirá vagas nas eleições gerais de outubro. Estão na lista de pré-candidatos dois ex-deputados federais que sempre foram bons de votos, Luiz Cláudio e Jaqueline Cassol. Ambos já passaram pela Câmara Federal, assim como Expedito Júnior, que preside o partido no Estado. Luiz Cláudio também foi deputado estadual. Rosária Helena, além de ex-deputada estadual foi ex-vereadora em Ouro Preto do Oeste. Como nome novos, temos Joliane Fúria (esposa do ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria), que disputou as eleições em 2022 à Câmara Federal, não se elegeu devido a legenda, mas somou 24.483 votos e foi a sexta mais bem votada. Novato na política há o vereador de primeiro mandato de Porto Velho, pastor Evanildo Ferreira, pai do deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Marcelo Cruz. É um grupo que deve ser considerado.

Espigão – A data comemorativa ao Dia das Mães será no domingo (10), mas em Espigão do Oeste ele foi antecipado para a quarta-feira (6) com palestras, sorteio de brindes e discussão abordando temas como a conscientização da saúde básica da mulher, inclusive sobre a importância da prevenção e cuidados básicos tendo como uma das palestrantes a doutora Larissa Amaral, ginecologista e obstetra. Participaram mais de 200 mulheres que tiveram à disposição testes de glicemia, aferição da pressão arterial, hepatite, graças a parcerias com instituições privadas, Hospital Santa Cecília, Centro de Educação Felix com núcleo de enfermagem e psicologia; núcleo de farmácia, além dos sorteios de joias, hidratação capilar, escovas em cabelo, serviços de manicure e pedicure. O evento ocorreu na Câmara de Vereadores, O fórum Bem-Estar da Mulher, “foi um sucesso”, disse Luciano Corrêa, um dos organizadores do evento.

Drogas – O elevado índice de apreensões de drogas em Rondônia é assustador. Diariamente as polícias (Rodoviária Federal, Militar, Civil) fazem apreensões nas cidades no eixo Guajará-Mirim a Cuiabá, ao longo da BR 364 em veículos de passeio, carretas, ônibus. Também ocorrem apreensões de drogas transportadas em aviões e barcos no Rio Madeira. A PM apreendeu esta semana, em uma voadeira no Madeirão, através do Comando de Policiamento Especializado e atuação do Bpfron (Batalhão de Fronteira) dentro da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, mais de 300 quilos de drogas (cocaína, maconha, haxixe) em uma voadeira. As duas pessoas que foram presas disseram que receberam a embarcação nas proximidades de Porto Velho, e que receberiam R$ 3 mil cada um, para leva-la até a localidade conhecida como Alagado da Velha Mutum Paraná.

Drogas II – Quem acompanha o noticiário policial nos órgãos de comunicação de Rondônia, no rádio, TV, sites podem constatar que diariamente são apreendidas drogas, não somente em embarcações no Rio Madeira, mas também aviões de pequeno porte que voam clandestinamente na região, mas principalmente ao longo da BR 364. A principal rodovia federal em Rondônia, a 364 certamente é um corredor de passagem de drogas, quase a totalidade vinda da Bolívia. O que preocupa, não é somente as apreensões que são diárias e em grandes quantidades que são apreendidas, principalmente na BR 364, mas sim, com o volume de contrabando de drogas que passam sem que a fiscalização, por mais eficiente que seja, consiga detectar e muito menos impedir o transporte.

Respigo

Domingo (10) será comemorado o Dia das Mães, mais uma data comercial, festiva, mas também sentimental. A Mulher, que tem o privilégio de ser Mãe, acreditamos o ato mais sublime da humanidade, que é gerar um filho é sinônimo de ternura, carinho, amor +++ A todas as Mães desejamos tudo de bom, especialmente saúde. Saudades da minha querida Dona Nanza, Mãe de oito filhos, a Dona Maria de Lourdes Alves da Costa +++ Quem esteve no gabinete do deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) na manhã de hoje (8), foi Andréia Moraes Silva, engenheira florestal. Ela tratou com o deputado de a liberação de recursos, através de emenda parlamentar para investimento na área florestal +++ Em passado recente comentava-se nos bastidores da política, que o deputado federal Maurício Carvalho (UB), iria assumir o comando da Federação União Progressista em Rondônia. A federação une o União Brasil e o PP, que é presidido em Rondônia pela deputada federal Sílvia Cristina, que é pré-candidata ao Senado +++ Na noite de quinta-feira (7) o jogo entre Flamengo e Independiente de Medellin devido a falta de segurança no estádio na Colômbia foi suspenso, após mais de uma hora de paralisação, em razão de manifestações agressivas da torcida, inclusive com bombas, +++ A mobilização ocorreu devido à má fase do time colombiano. O Flamengo teve garantidos três pontos.

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