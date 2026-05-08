NACC lança campanha “Você é 10” para ampliar base de doadores recorrentes em Porto Velho

Por Mateus Silva Gonçalves

Publicada em 08/05/2026 às 15h29

O Núcleo de Apoio a Criança com Câncer (NACC) lança, no dia 9 de maio de 2025, a campanha “Você é 10”, iniciativa voltada à captação de doadores recorrentes por meio de contribuições mensais de R$ 10,00 via PIX. O lançamento oficial ocorre durante o Strik Combat — 1ª Edição, evento de artes marciais realizado em Porto Velho, Rondônia, onde a instituição apresenta a campanha ao público presente.

A mecânica da campanha é baseada na simplicidade e na acessibilidade: qualquer pessoa pode participar realizando um PIX mensal de R$ 10,00 à chave indicada pelo NACC. O valor pode ser enviado manualmente ou com auxílio do lembrete automático disponível nos aplicativos de banco.

A receita gerada pela campanha será destinada ao custeio dos serviços prestados pelo NACC às crianças e adolescentes em tratamento oncológico e às suas famílias, abrangendo áreas como alimentação, transporte e acolhimento. A previsibilidade financeira proporcionada pelas doações recorrentes permite que a instituição planeje suas ações com maior estabilidade, garantindo a continuidade do atendimento independentemente de campanhas pontuais.

A campanha “Você é 10” integra o esforço do NACC de fortalecer sua base de apoiadores e ampliar o vínculo com a comunidade de Porto Velho e região. Empresas também podem aderir à iniciativa, incentivando colaboradores a participar. Informações sobre como contribuir estão disponíveis nos canais oficiais da instituição.