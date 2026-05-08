Dupla Henrique e Juliano tranquiliza fãs após queda de helicóptero

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 08/05/2026 às 16h06

A dupla sertaneja Henrique e Juliano utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs e esclarecer detalhes sobre um incidente envolvendo o helicóptero da família nesta sexta-feira, 8. Por meio de um vídeo, os cantores confirmaram que a aeronave sofreu um acidente, mas que todos os ocupantes estão bem.

O helicóptero era pilotado pelo pai dos artistas, que possui experiência no comando de aeronaves. Segundo os músicos, o incidente resultou apenas em danos materiais. “Meu pai que estava no comando, é um piloto experiente. Não teve nenhum tipo de lesão grave, então assim, foi só dano material, graças a Deus”, afirmou Henrique na gravação.

Juliano reiterou que a aeronave está registrada em seu nome e reforçou que não estava a bordo no momento da queda. “Realmente o helicóptero da família está no meu nome. Eu não estava dentro, mas graças a Deus meu pai tá bem, com saúde e tudo certo”, declarou o sertanejo.

A dupla encerrou o comunicado agradecendo as mensagens de preocupação enviadas pelo público. No vídeo, ambos aparecem calmos e chegam a brindar com café após o esclarecimento. As causas do incidente ainda devem ser apuradas pelas autoridades aeronáuticas competentes.