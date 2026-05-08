Rondônia se destaca no Amazônia FiDoc e conquista três premiações em Festival Pan-amazônico de Cinema

Por Gregori Rodrigues

Publicada em 08/05/2026 às 16h22

O cinema produzido em Rondônia foi um dos grandes destaques da 11ª edição do Festival Pan-Amazônico de Cinema (Amazônia FiDoc), realizado entre os dias 28 de abril e 6 de maio, em Belém. Com o tema “Todos os olhares da Amazônia na luta pela floresta em pé”. O evento reuniu produções de diversos territórios pan-amazônicos e consolidou Rondônia como o estado com maior representação e destaque na premiação.

Ao todo, cinco produções rondonienses foram selecionadas para a mostra oficial do festival: “Mucura”, de Fabiano Barros; “Como Matar o Rio”, de Chicão Santos; “A Ascensão da Cigarra”, de Ana Clara Ribeiro; “Beira”, de Marcela Bonfim; e, “Conserto de Quintal”, de Juraci Júnior. As obras apresentam diferentes perspectivas sobre a Amazônia, valorizando narrativas culturais, sociais e identitárias da região.

Durante o festival, o longa-metragem “Como Matar o Rio”, dirigido por Chicão Santos foi representado pelo diretor de fotografia Ederson Lauri. Já o curta-metragem “A Ascensão da Cigarra”, de Ana Clara Ribeiro contou com a participação da diretora de som Verônica Brasil na programação do evento.

Além da expressiva participação na mostra, Rondônia foi o estado mais premiado da cerimônia. “A Ascensão da Cigarra” e “Conserto de Quintal” receberam Menção Honrosa do júri oficial. Já “Mucura” conquistou o prêmio de Melhor Curta-Metragem pelo Júri Popular. Nesta edição, o festival recebeu mais de 1.200 inscrições de produções audiovisuais de diferentes territórios amazônicos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o reconhecimento conquistado pelas produções rondonienses demonstra o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao setor cultural e audiovisual no estado. “Rondônia possui talentos que vêm se destacando nacional e internacionalmente. O incentivo do governo do estado ao setor audiovisual tem possibilitado que nossas produções ampliem seu alcance, levando as histórias e identidades amazônicas para importantes festivais e fortalecendo a cultura rondoniense”, ressaltou.

Os filmes premiados contaram com apoio do governo de RO

O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Paulo Higo destacou que os resultados refletem o avanço do cinema produzido no estado e o impacto dos investimentos realizados por meio dos editais culturais. “O audiovisual rondoniense vive um momento histórico de crescimento e reconhecimento. A participação expressiva no Amazônia FiDoc demonstra a qualidade técnica e artística das produções locais, ressaltando as políticas públicas de incentivo para fortalecer os profissionais da cultura e ampliar oportunidades para o setor.”

Os filmes selecionados e premiados contaram com apoio do governo de Rondônia, por meio da Sejucel, através dos editais da Lei Paulo Gustavo. Outro edital acessado pelas produções rondonienses foi o Embratur — Brasil com S (promove a imagem do país no mercado internacional), iniciativas que vêm fortalecendo políticas públicas de incentivo ao cinema regional e à valorização da produção audiovisual rondoniense.

A participação de Rondônia no Amazônia FiDoc evidencia o crescimento do audiovisual produzido no estado e sua capacidade de dialogar com diferentes realidades pan-amazônicas, ampliando a circulação de histórias, identidades e vivências da Amazônia para novos públicos.