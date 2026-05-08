Evento do Dia das Mães terá adoção animal, castração e distribuição de mudas na capital

Por Sema

Publicada em 08/05/2026 às 16h42

Neste sábado (9), a Prefeitura de Porto Velho vai promover serviços de adoção animal, cadastro para castração e distribuição de mudas nativas e frutíferas durante o evento especial em homenagem ao Dia das Mães, realizado das 17h às 21h, na Praça do Abobrão, zona Sul da capital. O evento, totalmente gratuito, será aberto a mulheres, mães, famílias, crianças e toda a comunidade em geral.

Adoção de animais

Quem tiver interesse em adotar um cão ou gato deve apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e demonstrar que possui condições adequadas para receber o animal. A medida garante que o pet vá para um lar responsável e seguro.

Cadastro para castração

Para quem deseja castrar seu animal, o tutor do pet precisa apresentar documentos pessoais e o cartão do Cadastro Único (CadÚnico) para ser inserido na lista de espera. Após o cadastro, o animal será encaminhado à Clínica de Bem-Estar Animal, onde exames vão avaliar se ele está apto ao procedimento.

A castração traz benefícios importantes para a saúde do animal, como a diminuição do risco de câncer de mama, a redução da frustração sexual e, consequentemente, a queda no risco de fugas, atropelamentos e brigas com outros machos.

Distribuição de mudas

Um espaço especial está reservado para quem gosta de verde. Serão distribuídas mudas nativas e frutíferas gratuitamente, incentivando o plantio e a recuperação ambiental dentro da própria cidade.

Além das ações ambientais, o evento contará com apresentações musicais, aulas de dança, sorteio de brindes, orientações e proteção à mulher, espaço beleza, espaço kids, ações de saúde e uma feira de empreendedorismo. Tudo para que as mães e suas famílias vivam momentos de cuidado, diversão e cidadania.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borin, destacou que a ação une conscientização ambiental, cuidado animal e integração com a comunidade.

“Queremos aproximar ainda mais a população das ações ambientais e incentivar o cuidado com os animais e com a cidade. É uma programação pensada para toda a família, levando conscientização, sustentabilidade e bem-estar para a comunidade”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a programação foi organizada para oferecer acolhimento, lazer e serviços gratuitos às famílias da capital.

“Estamos preparando uma grande programação para celebrar as mães porto-velhenses com atividades que unem cuidado, lazer, saúde, sustentabilidade e cidadania. Queremos que as famílias ocupem os espaços públicos e vivam momentos especiais juntos”, destacou o prefeito.