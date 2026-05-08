Por ISTOÉ Gente

Publicada em 08/05/2026 às 16h09

Fernanda Lima, 48, comentou sobre a forma como educa os filhos e como a relação que construiu com Rodrigo Hilbert, 46, pode influenciar as escolhas afetivas deles no futuro.

Em entrevista à Quem, a apresentadora afirmou acreditar que os filhos cresceram cercados por princípios sólidos ligados à igualdade dentro da família. Segundo ela, os gêmeos João e Francisco convivem diariamente com uma dinâmica baseada em parceria e respeito. Fernanda destacou que, mesmo com a rotina intensa de trabalho, nunca deixou de exercer seu papel como mãe.

A atriz também falou sobre a relação com Rodrigo Hilbert e disse que o respeito mútuo entre os dois acaba servindo de exemplo para os filhos. Para ela, o casamento é sustentado justamente pela admiração e liberdade que existe entre o casal, sem necessidade de discursos ou imposições. “O exemplo fala por si”, resumiu.

Fernanda acredita ainda que os filhos dificilmente buscarão relacionamentos marcados pela submissão feminina ou pela ideia de que a mulher deve viver apenas para cuidar da família. Ela explicou que se sente mais realizada justamente por manter sua independência profissional e continuar ativa na carreira, inclusive como garota-propaganda de uma marca de lingerie.

A apresentadora também comentou sobre a criação da filha caçula, Maria Manoela. Segundo Fernanda, seu objetivo é ensiná-la a ser independente emocionalmente, sem idealizar relacionamentos perfeitos ou depender de outras pessoas para se sentir feliz. Ela afirmou querer que a filha cresça consciente de que ninguém é perfeito e aprenda a se divertir sozinha, longe de relações tóxicas.