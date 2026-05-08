Lazer, dança e diversão para festa do Dia das Mães em PVH

Por André Oliveira

Publicada em 08/05/2026 às 16h19

A Praça Abobrão será palco de uma grande celebração em homenagem ao Dia das Mães neste sábado, 9 de maio, a partir das 17h, reunindo lazer, diversão e momentos especiais para toda a família. A programação promovida pela Prefeitura de Porto Velho contará com a participação da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), que levará diversas atividades recreativas para o público.

A ação contará com Rua de Lazer, com ping-pong, pintura facial, pula-pula e ainda espaço kids, além de muita animação com aulas de zumba e outras apresentações de dança, proporcionando um ambiente de alegria, integração e entretenimento para o público.

O evento tem como principal objetivo celebrar o Dia das Mães de maneira especial, oferecendo momentos de convivência, carinho e diversão para as famílias porto-velhenses. A expectativa é reunir um grande público na Praça Abobrão em uma noite marcada pela celebração, entretenimento e valorização das mães de Porto Velho.

Segundo o secretário da Semtel, Cássio Moura, o evento foi pensado para proporcionar uma experiência acolhedora e inesquecível para as mães: “Preparamos uma programação especial para homenagear todas as mães da nossa cidade. A Semtel estará presente levando lazer, esporte e muita diversão para que as famílias possam viver uma noite alegre e cheia de carinho. Convidamos toda a população para participar desse momento tão especial”.

O prefeito Léo Moraes destacou que a programação foi preparada para fortalecer os laços familiares e aproximar ainda mais a comunidade dos espaços públicos da capital.

“Queremos proporcionar uma noite especial para as mães e para todas as famílias de Porto Velho. Esse evento foi pensado com carinho para reunir lazer, cultura, esporte e convivência em um ambiente acolhedor e cheio de alegria. Nosso objetivo é valorizar as famílias e fortalecer o uso dos espaços públicos como locais de encontro e integração”, afirmou o prefeito.