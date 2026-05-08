Rondônia apresenta turismo de pesca sustentável em painel nacional

Por Jane Carvalho

Publicada em 08/05/2026 às 16h29

Rondônia participa do painel “Turismo de Pesca Sustentável: experiências de natureza com propósito e valor agregado” durante o 10º Salão do Turismo 2026, realizado entre os dias 7 e 9 de maio, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A apresentação acontece nesta sexta-feira (8), das 15h às 16h, na Sala 07 – Tendências & Inovações, reunindo especialistas do setor turístico nacional. O estado também conta com estande institucional para promoção dos destinos turísticos rondonienses.

A participação de Rondônia no evento tem como objetivo fortalecer a divulgação do potencial turístico estadual, especialmente no segmento da pesca esportiva sustentável, além de ampliar oportunidades de negócios, parcerias e investimentos no setor. A ação integra as estratégias do governo estadual para consolidar o turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico e valorização das riquezas naturais, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos do governo do estado em infraestrutura, promoção turística e valorização das potencialidades regionais, evidenciam o estado como referência em turismo sustentável na Amazônia. “A participação em eventos nacionais estratégicos reforça o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento econômico, geração de oportunidades e incentivo às práticas que unem preservação ambiental e crescimento do setor turístico,” pontuou.

TURISMO SUSTENTÁVEL

O painel contará com a participação do superintendente estadual de Turismo, Gilvan José Pereira Junior, que apresentará experiências e iniciativas desenvolvidas em Rondônia voltadas ao turismo de pesca sustentável. A programação reúne especialistas e representantes do setor para discutir práticas que unem preservação ambiental, desenvolvimento regional e experiências turísticas de valor agregado.

“Rondônia tem potencial para o turismo de pesca sustentável, com rios, biodiversidade e experiências únicas que fortalecem a economia local e incentivam a preservação ambiental. Participar desse painel nacional é uma oportunidade importante para mostrar ao Brasil as riquezas e o trabalho que o governo do estado vem realizando para fortalecer o turismo sustentável em Rondônia”, ressaltou Gilvan.

O debate integra a programação temática do Salão do Turismo 2026, promovido pelo Ministério do Turismo, que nesta edição marca sua estreia na Região Nordeste.

POTENCIAL TURÍSTICO

Rondônia participa do evento também com estande para exposição, com foco na promoção do turismo de natureza, pesca esportiva e ecoturismo, segmentos que vêm ganhando destaque nacional devido ao potencial ambiental e à diversidade natural do estado. A presença no Salão do Turismo reforça o posicionamento de Rondônia como destino estratégico para experiências sustentáveis na Amazônia brasileira.

Além do estande institucional, Rondônia também está sendo representada no Pavilhão do Artesão, pelos indígenas Narayamat Suruí, do Povo Paité Suruí, de Cacoal e por Shirlei de Lima Ferreira, do Povo Arara, de Ji-Paraná. Durante o evento, os indígenas terão oportunidade de participar de rodadas de negócios com operadoras de crédito e realizar a divulgação do turismo nas aldeias indígenas, fortalecendo a valorização cultural e o turismo de base comunitária no estado.

O 10º Salão do Turismo reúne representantes de estados, municípios, instituições e profissionais do setor turístico brasileiro, promovendo debates, troca de experiências e divulgação dos destinos nacionais.

PROGRAMAÇÃO DO PAINEL:

Tema: Turismo de Pesca Sustentável – experiências de natureza com propósito e valor agregado

Data: 8 de maio de 2026

Horário: 15h às 16h

Local: Sala 07 – Tendências & Inovações | Núcleo do Conhecimento – Fortaleza (CE)