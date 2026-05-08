Zé Felipe dá um show de descaso ao trocar festa de 2 milhões da sobrinha por papo com ex-sogra

Por R7

Publicada em 08/05/2026 às 15h54

A ausência de Zé Felipe na festa da sobrinha Maria Sophia acabou virando um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta terça-feira (6). E o motivo? A justificativa dada pelo cantor simplesmente não convenceu muita gente.

A filha de Pedro Leonardo comemorou seus 15 anos em uma comemoração avaliada em cerca de R$ 2 milhões e planejada há mais de um ano pela família. Tudo preparado nos mínimos detalhes para um momento que, sabemos, acontece uma vez só na vida.

A expectativa era de que Zé Felipe aparecesse nem que fosse rapidinho para prestigiar a menina. Mas ele faltou.

O motivo, segundo o cantor, foi que ele decidiu passar antes na antiga casa onde morava com Virginia Fonseca para ver os filhos antes de seguir para o evento.

“Hoje é aniversário da Maria Sophia, minha sobrinha. Falei: ‘Vou passar lá na casa, ver as crianças, dar um beijinho nelas e vou’. Amanhã já tem show também, já ia emendar direto pro show”, contou.

Até aí, tudo bem. O problema veio na sequência.