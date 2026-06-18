Denúncia ao MP cita Maurício Carvalho em caso de R$ 3,92 milhões em verba pública para evento na faculdade ligada à família do deputado

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/06/2026 às 11h43

PORTO VELHO, RO - Uma denúncia encaminhada ao Ministério Público de Rondônia cita o deputado federal Maurício Carvalho, do União Brasil, em questionamentos sobre a destinação e o uso de recursos públicos federais no 1º Torneio Copa Fan Fest, em Porto Velho.

Segundo o autor da denúncia, o caso envolve o um Termo de Fomento do Ministério do Esporte, firmado entre o Ministério do Esporte e a Associação Beneficente Vida e Paz.

O documento citado na denúncia aponta valor total de R$ 3,9 milhões para apoio à realização do evento “1º Torneio Copa Fan Fest no município de Porto Velho/RO”. Conforme a manifestação, os recursos públicos teriam origem em emenda parlamentar atribuída ao deputado federal Maurício Carvalho.

A denúncia também sustenta que o parlamentar teria divulgado o evento em rede social, em publicação relacionada à página da Copa Fan Fest. O autor afirma que a situação deve ser apurada pelos órgãos competentes por envolver, em tese, dinheiro público federal, evento de grande visibilidade e possível uso promocional da ação.

Ainda segundo a denúncia, matérias de imprensa teriam informado que a programação ocorreria em espaço da FIMCA.

Maurício Carvalho é diretor de expansão do Grupo Aparício Carvalho e vice-reitor da FIMCA, circunstância que pode agravar os pontos que justificariam apuração sobre eventual conflito de interesse ou benefício indireto.

A denúncia pede que sejam requisitados documentos relacionados ao termo de fomento, ao plano de trabalho, aos contratos, às notas fiscais, aos comprovantes de pagamento, aos relatórios de fiscalização, aos registros de divulgação do evento e aos documentos sobre a escolha do local de realização.

Manifestação também foi encaminhada ao TCU

Além do encaminhamento ao Ministério Público de Rondônia, o autor da denúncia também protocolou manifestação junto ao Tribunal de Contas da União (TCU). Conforme comprovante de registro obtido pela reportagem, a demanda foi cadastrada na Ouvidoria da Corte de Contas sob o número 393936, em 18 de junho de 2026, e encaminhada para análise e adoção das providências consideradas cabíveis pelo órgão.

O documento confirma o recebimento da manifestação pelo sistema do TCU, mas não indica, até o momento, a abertura de processo de fiscalização, auditoria ou qualquer conclusão sobre eventual irregularidade relacionada aos fatos narrados na denúncia.

Até este ponto, a denúncia apresenta alegações que dependem de análise dos órgãos competentes. Não há, nos documentos mencionados, conclusão oficial sobre irregularidade, responsabilização do deputado ou comprovação de dano ao erário. Todas essas nuances devem ser investigadas pelo MP/RO