Atendimentos médicos e práticas integrativas para ação especial de Dia das Mães na Zona Sul

Por Taiana Mendonça

Publicada em 08/05/2026 às 16h26

A Prefeitura de Porto Velho realiza neste sábado (9), a partir das 17h, na Praça do Abobrão, na Zona Sul da capital, uma programação especial em homenagem ao Dia das Mães, com serviços gratuitos, atividades culturais, lazer e atendimentos voltados às famílias da comunidade. Durante o evento, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) disponibilizará uma equipe multiprofissional para ofertar atendimentos médicos, orientações em saúde e práticas integrativas à população.

A Semusa contará com uma equipe formada por quatro médicos clínicos gerais, dois ginecologistas, três enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem, garantindo acolhimento e assistência aos moradores que participarem da programação. Também haverá suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com base instalada no local durante toda a ação.

Entre os serviços ofertados estarão consultas clínicas, atendimento ginecológico, orientações sobre planejamento familiar, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, emissão do Cartão SUS, serviços de regulação e práticas integrativas voltadas ao bem-estar da população, como massagem, ventosaterapia e auriculoterapia.

O prefeito Léo Moraes destacou que a iniciativa fortalece a presença da gestão municipal junto à população. “Essa é uma ação preparada para cuidar das famílias da nossa cidade, principalmente das mães, levando serviços importantes para perto da comunidade e promovendo um momento de integração e acolhimento”.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou que a presença da Semusa no evento também representa uma oportunidade de ampliar o cuidado preventivo. “Nossa equipe estará preparada para oferecer atendimento, orientação e acompanhamento à população. É uma forma de aproximar ainda mais os serviços de saúde das famílias e reforçar a importância da prevenção e do cuidado contínuo”.

Além das ações de saúde, o evento contará com apresentações musicais, aula de zumba, espaço kids, serviços de beleza, feira de empreendedorismo feminino, orientações de proteção à mulher e atividades voltadas à sustentabilidade e causa animal.