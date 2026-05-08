Chocolate, memória e afeto: filha transforma tradição familiar em negócio em Rondônia

Por sebrae

Publicada em 08/05/2026 às 17h01

Ao lado da mãe, empreendedora encontrou no cacau uma forma de preservar histórias, gerar renda e transformar carinho em produto no Dia das Mães

O Dia das Mães costuma movimentar floriculturas, restaurantes e lojas de presentes. Em Rondônia, a data também aquece a produção artesanal de chocolate, segmento que encontra no afeto um de seus principais ingredientes.

Enquanto organiza encomendas e prepara embalagens especiais para a ocasião, Shalom Mendes fala sobre chocolate como quem fala de família. E, para ela, as duas coisas realmente caminham juntas.

A história da Shalom Cacau começou muito antes da empresa existir oficialmente. Nasceu dentro de casa, entre receitas, experiências e o incentivo do pai, João da Cruz Silva, apaixonado pelo universo do cacau e pela produção artesanal de chocolate.

Segundo Shalom, a família começou produzindo doce de cacau e, mais tarde, o pai passou a desenvolver chocolates no modelo bean to bar para consumo próprio. Aos poucos, os produtos começaram a chamar a atenção de amigos e familiares, despertando uma procura cada vez maior.

“O chocolate artesanal sempre esteve presente na minha vida, desde a infância”, relembra a empreendedora.

O que antes era produzido de forma caseira acabou se transformando em negócio. Hoje, a marca é conduzida por Shalom e pela mãe, Neuzeli Ribeiro Mendes Silva, em uma parceria construída na convivência diária, na confiança e nos aprendizados compartilhados entre mãe e filha.

Para a empreendedora, o Dia das Mães tem um significado especial justamente por reforçar esse vínculo. Ela conta que vê a mãe como uma das maiores inspirações da sua vida, tanto no aspecto pessoal quanto no profissional, e que construir a empresa ao lado dela tornou a trajetória ainda mais significativa.

“Além do vínculo de mãe e filha, existe uma parceria baseada em confiança, carinho e muitos aprendizados”, afirma.

Shalom não é mãe. Ela mesma resume isso de forma simples: “Sou apenas filha”.

Mas é exatamente dessa posição que nasce a maneira como ela enxerga a data. Para ela, o Dia das Mães representa gratidão, reconhecimento e memória afetiva.

Os ensinamentos da mãe também atravessam diretamente a identidade da marca. O cuidado com os detalhes, o carinho no atendimento e a preocupação em proporcionar uma experiência acolhedora fazem parte da essência dos produtos desenvolvidos pela empresa.

Segundo Shalom, a mãe sempre ensinou que honestidade, atenção e cuidado fazem diferença em cada etapa do processo. E isso aparece desde a escolha dos ingredientes até a finalização das embalagens.

O chocolate que abraça

Além do significado emocional, o Dia das Mães representa uma das épocas mais importantes do ano para o setor de chocolates artesanais.

Depois da Páscoa, a data está entre os períodos de maior movimento para a Shalom Cacau. A procura aumenta principalmente por presentes personalizados e produtos que carreguem identidade afetiva.

Entre os itens mais procurados estão chocolates autorais inspirados em sabores amazônicos, como o “Calor do Norte”, produzido com especiarias, além das drágeas “Tropikal”, de banana passa com chocolate, e “Kupuá”, feita com cupuaçu.

Segundo a empreendedora, os clientes buscam não apenas um presente, mas uma forma de transmitir sentimento. Talvez por isso, ao ser questionada sobre o que gostaria que uma mãe sentisse ao receber um chocolate produzido pela marca, ela responda sem hesitar:

“Abraço, aconchego e muito amor.”

Empreender também é levar a própria terra junto

Empreender, para Shalom, passa por persistência, construção diária e propósito.

Ela admite, de forma bem-humorada, que o caminho nem sempre é simples. Ainda assim, afirma que o amor pelo cacau e a vontade de apresentar o chocolate amazônico para mais pessoas seguem como motivação para continuar.

“O amor pelo cacau e levar esse chocolate para que as pessoas possam conhecer e se apaixonar cada vez mais pela nossa terra”, resume.

O maior orgulho da trajetória, segundo ela, está em ver as pessoas se surpreendendo com os sabores e criando conexão com os produtos desenvolvidos pela marca.

A caminhada da Shalom Cacau também já ultrapassou os limites da produção artesanal local. Com apoio do Sebrae em Rondônia, a empresa participou do Festival Internacional de Chocolate AL-INVEST Verde, ampliando conexões, fortalecendo sua presença no mercado e evidenciando o potencial do chocolate amazônico.

No fim, entre encomendas, receitas e histórias compartilhadas, o que a Shalom Cacau entrega vai além do sabor.

Entrega carinho.

E, neste Dia das Mães, Shalom deixa uma mensagem simples, mas carregada de afeto para todas as mães:

“Que nunca falte amor, acolhimento e reconhecimento. Que cada mãe possa se sentir especial, valorizada e abraçada não apenas nesta data, mas todos os dias.”

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).