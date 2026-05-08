Caio Afiune vai parar no hospital após forte crise alérgica: ‘Situação assustadora’

Por R7

Publicada em 08/05/2026 às 15h50

O influenciador e fazendeiro Caio Afiune assustou seus mais de 5 milhões de seguidores no Instagram nesta quarta-feira (6) ao aparecer com uma forte reação alérgica. Em vídeos, ele mostrou que tinha diversas manchas por todo o corpo, que foram piorando ao longo de seu relato.

“Começou há dois dias. Não comi nada diferente, nada que minha família não tenha comido. À noite, tomei antialérgico. Tinha umas bolinhas coçando, achei que não era nada. Quando foi às 2h30, eu acordei todo empolado”, contou ele.

Como estava a caminho de São Paulo, a trabalho, Caio chegou a tomar uma injeção, mas que não fez efeito. Já no hotel, ele exibiu as feridas, que estavam ficando cada vez mais fortes e se espalhando por todo o corpo. “Estão vendo como está meu rosto? Estou começando a ficar muito preocupado. E coça, hein?“, desabafou.

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Caio começou a ficar ofegante e, por isso, decidiu ir ao hospital. Após tomar um soro e melhorar, ele disse que ainda não sabia a causa da crise alérgica.

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“Só com mais exames que a gente vai saber”, afirmou. “Foi uma situação muito delicada, assustadora, nunca tive um quadro desse”, completou.

No início da tarde desta quinta-feira (7), Caio voltou a falar com seus seguidores e celebrou estar melhor. “A medicação está fazendo efeito. Acordei