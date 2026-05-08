Chamada Pública faz aquisição da agricultura familiar para alimentação escolar dos estudantes de Vilhena

Por ifro

Publicada em 08/05/2026 às 15h05

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, está com Chamada Pública aberta para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados à alimentação escolar dos estudantes da instituição. A iniciativa integra o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e tem como objetivo garantir alimentos de qualidade, ao mesmo tempo em que fortalece a produção local.

Os interessados — agricultores familiares, empreendedores rurais, grupos informais ou formais — devem apresentar a documentação de habilitação e o projeto de venda no dia 25 de maio de 2026, às 8h30, no Campus Vilhena (localizado na BR-174, km 03). A chamada prevê a compra de produtos como banana, iogurte e sanduíches naturais, definidos a partir das necessidades nutricionais dos estudantes atendidos pela instituição.

A aquisição segue critérios estabelecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), priorizando fornecedores locais, produtos orgânicos ou agroecológicos e a participação de grupos como assentados da reforma agrária, comunidades indígenas, quilombolas e organizações de mulheres. Além de contribuir para a segurança alimentar e nutricional dos alunos, a ação também estimula o desenvolvimento sustentável da região, incentivando a agricultura familiar e valorizando os hábitos alimentares locais.

A política prevê que parte significativa dos recursos do Pnae seja destinada diretamente a esses produtores, promovendo geração de renda e fortalecimento da economia local. O edital completo, com orientações sobre documentação, critérios de seleção e cronograma de entrega.