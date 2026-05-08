Deputado Alan Queiroz solicita obras de manutenção no Complexo Esportivo Deroche, em Porto Velho

Por Jorge Fernando

Publicada em 08/05/2026 às 14h10

Para oferecer mais segurança e condições adequadas de uso, o deputado estadual Alan Queiroz (PL) indicou ao Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), a realização, em caráter de urgência, de manutenção no Complexo Esportivo Deroche Pequeno Franco, em Porto Velho. O espaço é bastante utilizado pela população para práticas esportivas, como futebol, caminhada, vôlei e basquete, necessitando de melhorias em sua estrutura.

Segurança e estrutura adequada para quem treina (Foto: Divulgação)

O Deroche constitui um importante espaço de lazer, prática esportiva e convivência para a população local, especialmente para jovens e famílias da região central da nossa capital. No entanto, atualmente, o local apresenta condições estruturais precárias, com necessidade de reparos em suas instalações, tais como quadras, iluminação, arquibancadas e áreas de uso comum.



A falta de manutenção adequada compromete não apenas a segurança dos usuários, mas também inviabiliza a realização de atividades esportivas e eventos comunitários, que são fundamentais para o desenvolvimento social, a promoção da saúde e a prevenção da violência.



O parlamentar enfatizou a importância das obras para a população que utiliza o local. “Estamos falando de um espaço popular e bastante visitado por nossa população. Ao apresentar essa indicação, temos o objetivo de oferecer um espaço digno de receber nossos cidadãos, com mais segurança e estrutura”, finalizou.



Vale destacar que, a realização de serviços de manutenção e revitalização no referido complexo é medida essencial para garantir melhores condições de uso, incentivar a prática esportiva e assegurar à comunidade um ambiente digno e seguro.



Foto: Divulgação