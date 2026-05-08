Prefeitura ação especial alusiva ao mês das mães no Distrito Bom Futuro no próximo dia 24

Por Assessoria

Publicada em 08/05/2026 às 14h43

A Prefeitura de Ariquemes realiza, por meio da SEmdes e Semtec Cidadã uma ação especial alusiva ao mês das mães, preparada com muito carinho para toda a comunidade do Distrito Bom Futuro!

Serviço

Data: 24/05/2026

Local: Distrito Bom Futuro

A partir das 14h

Teremos:

Atendimentos do CadÚnico, CRAS, CREAS e SCFV

Atendimentos diversos de saúde

Palestras e rodas de conversa

Brinquedos para a criançada

Gincanas para as mulheres

Sorteios de brindes

Show ao vivo e apresentação cultural

Pintura facial, pipoca, algodão doce, picolés, refrigerante e cachorro-quente

O evento contará com diversos parceiros levando serviços, orientações e atendimentos para a população.

Um momento especial de cuidado, acolhimento, informação e lazer para toda a família!

Realização: SEMDES Ariquemes, SEMTEC Ariquemes, Cadastro Único, CRAS e CREAS.