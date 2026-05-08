Prefeitura ação especial alusiva ao mês das mães no Distrito Bom Futuro no próximo dia 24

A Prefeitura de Ariquemes realiza, por meio da SEmdes e Semtec Cidadã uma ação especial alusiva ao mês das mães, preparada com muito carinho para toda a comunidade do Distrito Bom Futuro!
Serviço
Data: 24/05/2026
Local: Distrito Bom Futuro
A partir das 14h
Teremos:
Atendimentos do CadÚnico, CRAS, CREAS e SCFV
Atendimentos diversos de saúde
Palestras e rodas de conversa
Brinquedos para a criançada
Gincanas para as mulheres
Sorteios de brindes
Show ao vivo e apresentação cultural
Pintura facial, pipoca, algodão doce, picolés, refrigerante e cachorro-quente
O evento contará com diversos parceiros levando serviços, orientações e atendimentos para a população.
Um momento especial de cuidado, acolhimento, informação e lazer para toda a família!
Realização: SEMDES Ariquemes, SEMTEC Ariquemes, Cadastro Único, CRAS e CREAS.
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