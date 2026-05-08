Ieda Chaves acompanha entrega de novo micro-ônibus à Polícia Penal de Rondônia para escoltas

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 08/05/2026 às 14h55

Na manhã desta sexta-feira (8), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) acompanhou a entrega de um novo micro-ônibus destinado à frota da Polícia Penal de Rondônia. O veículo, adquirido por R$ 700 mil, visa humanizar e conferir maior eficiência ao transporte dos agentes que atuam na linha de frente do sistema prisional. A cerimônia de entrega foi realizada na Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), em Porto Velho.

O micro-ônibus será utilizado prioritariamente em missões institucionais, escoltas e deslocamentos estratégicos. A medida busca assegurar que o servidor conte com condições dignas e seguras durante o trajeto até o posto de trabalho ou em missões externas.

Para a parlamentar, o recurso público cumpre sua função primordial ao gerar melhorias diretas na execução do serviço. Ieda Chaves ressaltou que a iniciativa surgiu após receber informações sobre as condições precárias enfrentadas pelos servidores em seus deslocamentos.

"Não tinha como eu não me sensibilizar com essa situação, pois são profissionais que atuam na segurança do nosso estado e merecem condições dignas de vida e de trabalho. Nada mais justo que o deslocamento ocorra de forma segura e confortável, afinal, o servidor precisa chegar ao destino pronto para desempenhar suas funções", afirmou a deputada.

Fortalecimento institucional

O titular da Sejus, Marcus Rito, enfatizou que o desenvolvimento das instituições de segurança depende de um arcabouço jurídico sólido e de investimentos constantes em infraestrutura. Segundo o secretário, apesar das limitações orçamentárias, o Estado mantém um ritmo de crescimento em áreas estratégicas como o desenvolvimento econômico e a assistência social.

"Conseguimos observar o avanço de Rondônia nos últimos anos na segurança pública e em seus normativos e leis estaduais, garantindo a segurança institucional necessária para que as entidades se desenvolvam", pontuou Rito.

Planejamento conjunto

O secretário reforçou ainda que o fortalecimento da segurança pública é fruto de um planejamento conjunto. Ele destacou a atuação do governador Marcos Rocha em colocar a Polícia Penal como prioridade estratégica. Para Rito, a viabilização dos recursos para o novo veículo reafirma o compromisso do Executivo com a valorização do servidor e a consolidação da Polícia Penal como instituição permanente e essencial do Estado.

Articulação

A sinergia entre o Legislativo e o Executivo foi consolidada com o apoio estratégico do vereador de Porto Velho, Nilson Souza (PSDB). A articulação entre as esferas permitiu que a demanda técnica da categoria fosse transformada em prioridade administrativa, resultando na aquisição do veículo.

Registros

A solenidade, prestigiada por servidores públicos e marcada pelo descerramento da fita inaugural, contou com a presença do diretor-geral da Polícia Penal do Estado de Rondônia, Sérgio Luiz de Lima, e da diretora administrativa da instituição, Luana Ferreira. O ato oficial simboliza um avanço na logística da segurança pública rondoniense.