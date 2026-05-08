Campanha “Todos contra o cerol” vai distribuir 500 antenas anti-cerol em Porto Velho

Por assessoria

Publicada em 08/05/2026 às 15h09

A campanha “Todos contra o cerol”, idealizada pelo RondoMotor, será realizada nos dias 29 e 30 de maio em Porto Velho com foco na conscientização e proteção de motociclistas contra acidentes envolvendo linhas com cerol..

A ação irá distribuir gratuitamente mais de 500 antenas anti-cerol para motociclistas da capital, reforçando a importância da prevenção e da segurança no trânsito durante o Maio Amarelo.

Além da entrega dos equipamentos, os motociclistas também poderão receber orientações educativas sobre os riscos do cerol e a importância do uso da antena de proteção.

O empresário Luis Andreoli, responsável pelo RondoMotor, reforça que a campanha acontece em um período considerado crítico para esse tipo de acidente. “Com a aproximação das férias escolares e da temporada de ventos, aumenta também o número de pessoas empinando pipas, elevando os riscos envolvendo linhas com cerol e linha chilena nas ruas da capital” disse Andreoli.

Dados nacionais apontam que dezenas de acidentes graves e fatais são registrados todos os anos no Brasil envolvendo motociclistas atingidos por esse tipo de material, incluindo casos de mutilações e mortes.

Diante desse cenário, a campanha busca ampliar a conscientização e incentivar o uso da antena anti-cerol, principalmente entre motoboys e trabalhadores que passam grande parte do dia no trânsito.

ANIVERSÁRIO

A ação também marca a comemoração de 1 ano do RondoMotor, portal voltado ao setor automotivo e motociclístico em Rondônia, que ao longo do último ano vem realizando coberturas, ações e conteúdos ligados ao universo sobre duas rodas e à segurança no trânsito.

A distribuição gratuita das 500 antenas anti-cerol para motociclistas acontecerá no dia 29 de maio, em três pontos da Bingool Motos, concessionária Yamaha em Porto Velho:

- Unidade Centro — Yamaha Bingool Motos, Av. Rogério Weber, 1867 – Baixa da União.

- Unidade Zona Sul — Bingool Motos Yamaha Zona Sul, Av. Jatuarana, 6177 – bairro Floresta

- Unidade JK — Bingool Motos JK, Av. José Amador dos Reis, 2698 – bairro JK

Já no sábado, dia 30 de maio, a campanha contará com uma concentração oficial no Espaço Alternativo, reunindo participantes, parceiros e apoiadores do projeto em um momento voltado à conscientização e fortalecimento da campanha.

O projeto conta com apoio de parceiros e empresas da iniciativa privada, entre eles a Bingool Motos, Triumph, Tagino Adventure, Loc-Maq Locação de Máquinas e Equipamentos, vereador Breno Mendes, advogado Lauro Fernandes e Promove Brindes, além do apoio institucional de órgãos ligados à educação e segurança no trânsito.

Mais informações sobre horários e programação oficial deverão ser divulgadas nos próximos dias pelas redes sociais do RondoMotor.

Para mais, siga @RondoMotor e www.RondoMotor.com