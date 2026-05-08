Prefeitura de Jaru inaugura quadra poliesportiva do Setor (4);  inauguração contou com jogos amistosos

Por Assesssoria

Publicada em 08/05/2026 às 14h33

A quadra poliesportiva do Setor 04 foi inaugurada pela Prefeitura de Jaru na noite da última quinta-feira (07). O espaço agora conta com novos banheiros, alambrados, piso, calçadas na parte externa, instalações hidrossanitárias e elétricas renovadas, acessibilidade, entre outras benfeitorias. O projeto de revitalização foi executado com recursos destinados pelo deputado estadual Dr. Luís do Hospital, mais investimento de recursos próprios da Prefeitura.

A inauguração contou com jogos amistosos dos times masculino e feminino da Prefeitura de Jaru e da Câmara de Vereadores, e também das equipes formadas por alunos da escolinha de futebol coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Semecelt.

O prefeito Jeverson Lima destacou a importância da quadra do Setor 04 para o município de Jaru. “A população sempre recorreu a este espaço para a prática de esportes, e agora que ele está totalmente revitalizado, com certeza será ainda mais utilizado e integrado ao dia a dia da comunidade”, afirmou.

Além do prefeito Jeverson Lima e do vice-prefeito Grécio Benedito, diversas autoridades estiveram presentes na inauguração da quadra, como o deputado federal Lúcio Mosquini, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, a presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane da Saúde, o vice-presidente da Câmara, Schimiti Patroleiro, além dos vereadores Mestre Café, Orlando dos Anjos, Sthella Almeida, Suhelen Fernanda e ainda a secretária de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo, Maria Cleunice Lima.