Confúcio Moura chama indígenas de 'verdadeiros donos do Brasil' e associa chegada de Cabral a genocídios

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/05/2026 às 15h01

PORTO VELHO, RO – O senador Confúcio Moura afirmou que a aprovação da primeira universidade indígena do Brasil pelo Senado Federal representa “uma vitória para os povos indígenas” e declarou apoio à iniciativa ao defender a ampliação do acesso à educação superior voltada às comunidades originárias. Durante manifestação publicada nas redes sociais, o parlamentar também afirmou que os indígenas são os “verdadeiros donos do Brasil” e associou o processo histórico iniciado com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao país a “verdadeiros genocídios”.

Ao comentar a aprovação da proposta, Confúcio Moura declarou: “Uma vitória para os povos indígenas. Ontem, aqui no Senado, foi aprovada a primeira universidade indígena do Brasil. É tão importante, gente, abrir os braços para quem sempre foi excluído e discriminado, para que eles possam estudar as suas origens, as suas culturas, as suas línguas, diversas línguas, e também todos os seus saberes tradicionais, e também se especializar em diversas áreas do conhecimento.”

Na mesma manifestação, o senador afirmou que a criação da universidade permitirá formação especializada para integrantes das comunidades indígenas, inclusive na área da educação. “Isso é muito importante, formação até de professores indígenas. Maravilhoso, para eles retornarem às suas aldeias e ministrarem cursos mais qualificados. Então eu sou favorável, nada de preconceito, eu acho que isso é um abraço a quem merece, a quem são os verdadeiros donos do Brasil.”

Em outro trecho da declaração, Confúcio Moura fez referência à chegada dos portugueses ao território brasileiro e mencionou episódios que classificou como genocídios contra os povos originários. “Quando Pedro Alves Cabral aqui chegou, quem que ele encontrou? Os indígenas. E aos poucos eles foram dizimados, verdadeiros genocídios. E agora mais uma porta aberta para os indígenas brasileiros, a universidade.”

O parlamentar também publicou texto sobre o tema em suas redes sociais após a aprovação da proposta no Senado Federal. Na publicação, afirmou: “Aprovamos no Senado Federal, a criação da Universidade Federal Indígena do Brasil, um passo histórico que amplia oportunidades, fortalece identidades e reconhece uma dívida antiga com os povos originários.”

No mesmo post, Confúcio Moura declarou que possui atuação ligada ao fortalecimento da educação indígena em Rondônia. “Essa conquista tem um significado especial para mim. Sempre atuei em Rondônia para fortalecer a educação indígena, construir oportunidades e garantir direitos às comunidades.”

Ao final da publicação, o senador acrescentou: “Fico muito feliz em poder dizer que estamos abrindo mais uma porta para os povos indígenas brasileiros: a UNIVERSIDADE.”