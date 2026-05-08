Prefeito Affonso Cândido faz abertura oficial do Jogos Escolares Municipais

Por Jairo Ardull

Publicada em 08/05/2026 às 14h24

O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), fez, na quinta-feira (7), a abertura oficial dos Jogos Escolares Municipais (JEMs). A solenidade foi realizada no Ginásio Poliesportivo de Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão) e reuniu estudantes/atletas, professores, diretores e autoridades. O encerramento está previsto para o dia 22 de maio.

“Declaro aberto os Jogos Escolares Municipais de Ji-Paraná de 2026”, afirmou Affonso Cândido após o acendimento da Pira Olímpica. “Que esta chama represente o espírito que move cada atleta em busca dos sonhos, o respeito às diferenças e o poder transformador do esporte na vida de nossos estudantes”, frisou.

Os JEMs são classificatórios para os Jogos Escolares de Rondônia (Joer). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), na etapa ji-paranaense, são 30 escolas inscritas (2 municipais, 21 estaduais, 6 particulares e 1 federal). Ao todo, são 1.209 participantes, nas categorias infantil e juvenil, em 14 modalidades esportivas.

Participaram do desfile de abertura os colégios Tiradentes IV e VI, escolas Gonçalves Dias, Jovem Vilela, Marcos Bispo, José Francisco , Aluízio Ferreira, Janete Clair, Juscelino Kubitschek, Smart Start 15. Jardim dos Migrantes, Tupã e Antônio Bianco, Instituto Marechal Rondon e os colégios União, Claretiano e Educar.

De acordo com o secretário da Semed, Robson Casula, os JEMs promovem a integração social, o desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional dos estudantes das unidades de ensino de Ji-Paraná, com a consolidação de valores essenciais para a formação humana e cidadã. “Por isso, é tão importante para o atleta, os professores e as famílias”, admitiu.

“Para 2026, estamos planejando fazer jogos abrangentes, que incluam também alunos da educação infantil. Ainda em maio, vamos dar a ordem de serviço para a reforma do Gerivaldão de outras praças esportivas pela cidade. Tudo isso, para estimular a prática do esporte e o lazer em Ji-Paraná”, assegurou Affonso Cândido.

As disputas são realizadas no Gerivaldão, Ginásio Poliesportivo Adão Lamota, Centro de Artes Marciais de Ji-Paraná e centros esportivos do município. De acordo com a programação da Semed, os jogos seguem até 22 de maio.