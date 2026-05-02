O TEMPO E A TEMPERATURA: sábado (2) com fortes chuvas no Norte

Por Sophia Stein

Publicada em 02/05/2026 às 08h30

A previsão do tempo para a Região Norte neste sábado (2), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), é de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em em Roraima, o norte e centro do Amazonas, o Amapá e o noroeste do Pará.

No restante do estado do Amazonas, no Acre e em grande parte do Pará, a previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia. Já no sul do Amazonas, em Rondônia e no sudeste do Pará, as chuvas são isoladas. O Tocantins apresenta tempo estável e sem previsão de chuvas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).