Maíra Cardi relata internação da filha nos EUA: “nossa vida virou um caos”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/05/2026 às 11h18

A influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde da filha Eloah, que foi hospitalizada nos Estados Unidos após ser diagnosticada com bronquiolite. A criança é fruto do relacionamento com Thiago Nigro.

Em relato publicado nesta sexta-feira (1º), Maíra descreveu a dificuldade de lidar com a situação fora do Brasil e afirmou estar emocionalmente abalada. “Em consideração a vocês, eu vim. Não queria vir aqui, estou sem energia de nada, estou acabada e com a cara lavada literalmente, como vocês estão vendo”, iniciou.

A influenciadora contou que, antes da viagem, buscou avaliação médica para garantir que a filha estava apta a viajar, mas o quadro mudou poucos dias depois. “Eloah positivou para bronquiolite e nossa vida virou um caos, porque não estamos no nosso país, não estamos com os nossos médicos. Antes de viajar, com medo de viajar e se ia progredir uma gripe ou não, chamei cinco médicos na minha casa no mesmo dia. Todos fizeram testes e falaram que ela estava bem para viajar. No terceiro dia de viagem, ela teve a bronquiolite. Sophia também ficou doente”, relatou.

Durante o período de internação, a criança apresentou queda na saturação de oxigênio, o que gerou preocupação. “Eu me apavorei, nunca vi isso na minha vida. Eu olhei e falei: ‘Está morta’. É desesperador. A gente corria pro médico. Só que, graças a Deus, criança oscila muito, então está lá em baixo e, daqui a pouco, lá em cima”, disse.

Maíra também explicou que a filha precisou passar por procedimentos para retirada de secreção devido à congestão intensa, além de adaptações no ambiente onde estavam hospedados. Segundo ela, a família teve que mudar de local por conta de fatores que poderiam agravar o quadro respiratório.

A influenciadora afirmou ainda que a volta ao Brasil precisou ser adiada por orientação médica. “Não vou poder voltar para o Brasil. É uma viagem longa. O médico disse que a gente não pode voltar. A gente só pode voltar depois de 15 dias que manifestou o quadro. É muita pressão [no ouvido do bebê]. Mas acredito que o pior já passou”, concluiu.