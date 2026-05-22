Jean Mendonça destaca parceria com prefeito e vereador e reforça apoio a Alta Floresta do Oeste

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/05/2026 às 08h40

O compromisso com o fortalecimento de Alta Floresta D’Oeste voltou a ser destacado pelo deputado estadual Jean Mendonça, que relembrou ações desenvolvidas em parceria com o prefeito Gio Damo e o vereador Flamarion da Saúde. Segundo o parlamentar, o alinhamento entre os representantes políticos tem permitido a viabilização de investimentos voltados a diferentes áreas do município.

De acordo com Jean Mendonça, o trabalho conjunto foi conduzido com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento local, especialmente por meio de medidas destinadas ao atendimento da saúde pública, à melhoria das condições da educação e ao apoio à agricultura familiar.

Ao recordar momentos da atuação política no município, o deputado afirmou que essas experiências reforçam o compromisso mantido diariamente com a população de Rondônia. Jean Mendonça também reiterou a continuidade do trabalho em favor de Alta Floresta D’Oeste, destacando a atuação conjunta com lideranças locais.