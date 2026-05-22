Jean Mendonça destaca parceria com prefeito e vereador e reforça apoio a Alta Floresta do Oeste
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 22/05/2026 às 08h40
Nos acompanhe pelo Google News

 O compromisso com o fortalecimento de Alta Floresta D’Oeste voltou a ser destacado pelo deputado estadual Jean Mendonça, que relembrou ações desenvolvidas em parceria com o prefeito Gio Damo e o vereador Flamarion da Saúde. Segundo o parlamentar, o alinhamento entre os representantes políticos tem permitido a viabilização de investimentos voltados a diferentes áreas do município.

De acordo com Jean Mendonça, o trabalho conjunto foi conduzido com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento local, especialmente por meio de medidas destinadas ao atendimento da saúde pública, à melhoria das condições da educação e ao apoio à agricultura familiar.

Ao recordar momentos da atuação política no município, o deputado afirmou que essas experiências reforçam o compromisso mantido diariamente com a população de Rondônia. Jean Mendonça também reiterou a continuidade do trabalho em favor de Alta Floresta D’Oeste, destacando a atuação conjunta com lideranças locais. 

Jean Mendonça Alta Floresta D’Oeste Gio Damo Flamarion da Saúde deputado estadual Jean Mendonça política de Rondônia agricultura familiar Rondônia investimentos em Alta Floresta D’Oeste
Imprimir imprimir