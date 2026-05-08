8º Fórum Rondoniense destaca protagonismo do produtor rural na vigilância contra a febre aftosa

Por Toni Francis

Publicada em 22/05/2026 às 08h45

O protagonismo do produtor rural na vigilância sanitária do rebanho bovino será o tema central do 8º Fórum Rondoniense para Manutenção da Zona Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação, promovido pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron). O evento será realizado na manhã da próxima terça-feira (26/5), durante a programação oficial da 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná.

O encontro reúne produtores rurais, representantes políticos, instituições públicas e privadas, e demais entidades ligadas ao agronegócio, com o objetivo de fortalecer as ações de defesa sanitária animal e sensibilizar a sociedade sobre a importância da vigilância permanente para proteger o rebanho rondoniense contra a febre aftosa.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento representa um momento estratégico para manter o alinhamento entre o setor produtivo e os órgãos de defesa sanitária. “O Fórum é realizado anualmente para manter essa aproximação com os produtores e reforçar as medidas de vigilância e biosseguridade, salientando que a manutenção do status sanitário depende do comprometimento de todos os envolvidos na cadeia produtiva”, evidenciou.

LÍDER EM EXPORTAÇÃO

Reconhecido como um dos principais estados produtores de carne bovina do país, Rondônia possui um rebanho de aproximadamente 17 milhões de cabeças de gado, consolidando-se como um dos líderes em exportação do produto entre os estados da Região Norte do Brasil. O status sanitário alcançado pelo estado representa um diferencial estratégico para a economia regional, fortalecendo o comércio exterior e ampliando o acesso da carne bovina rondoniense aos mercados internacionais mais exigentes.

O presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres, destacou que além de atender às diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal, o Fórum integra as ações previstas no Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA). “Nesta edição, o foco é reforçar o papel do produtor rural como ator principal na identificação precoce de suspeitas, para adoção imediata de medidas que possam evitar a proliferação da doença entre os rebanhos.”

PREVENÇÃO E MONITORAMENTO

Responsável pela palestra principal do Fórum, o auditor fiscal agropecuário Murilo Brunow, ressaltou que o Fórum foi criado como uma estratégia de mobilização permanente do setor produtivo. “A participação ativa do produtor rural é essencial para garantir a segurança sanitária do rebanho. Devemos lembrar sempre que a vigilância contra a febre aftosa é uma responsabilidade compartilhada entre poder público e sociedade.”

Além de debater estratégias de prevenção e monitoramento, o Fórum também busca fortalecer a integração entre governo, instituições técnicas e setor produtivo, o que resulta na consolidação de Rondônia como referência nacional em defesa sanitária animal e produção sustentável de proteína animal.