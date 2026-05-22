Prefeitura por meio da Controladoria Geral do Município realiza audiência pública do 1º quadrimestre de 2026

Por Jairo Ardull

Publicada em 22/05/2026 às 08h33

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Controladoria Geral do Município (CGM), realizou, na quinta-feira (21), audiência pública para a apresentação do relatório de atividades do 1º quadrimestre de 2026 das secretarias municipais de Saúde (Semusa), Educação (Semed), Obras e Serviços Públicos, Planejamento (Semplan), Assistência Social e Família (Semasf) e CGM.

A iniciativa tem o objetivo de garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos, consolidar o controle social e ampliar o acesso da população às informações sobre a gestão fiscal do município. A prestação de contas foi promovida no auditório da Câmara Municipal de Ji-Paraná.

Para a controladora geral do Município, Priscila Midiã Martins Nascimento, as audiências públicas são um instrumento de transparência e controle social, que possibilita à comunidade acompanhar, avaliar e conhecer os resultados das ações e serviços de saúde executados pela administração pública.

A audiência pública quadrimestral é uma reunião obrigatória realizada por prefeituras e governos a cada quatro meses para prestar contas à sociedade. Exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o objetivo dela é demonstrar a arrecadação, os gastos e o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre anterior.

Qualquer cidadão pode acompanhar presencialmente e verificar se o dinheiro público está sendo investido corretamente e esclarecer dúvidas sobre a administração do município. Os relatórios estão disponíveis no Portal da Transparência do Município. O vereador Geraldo da 102 (PL) acompanhou a prestação de contas.