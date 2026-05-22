Rádio Patrulha fecham suposto depósito de drogas ligado à facção criminosa

Por jaru em ação

Publicada em 22/05/2026 às 08h50

Uma grande ação integrada entre equipes da Rádio Patrulha e do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar resultou no fechamento de um suposto depósito de drogas ligado à facção criminosa, na noite desta quinta-feira (21), em Ouro Preto do Oeste.

Após informações os policiais passaram a acompanhar a movimentação em uma residência suspeita de ser utilizada para armazenamento e distribuição de entorpecentes. Durante o trabalho, os militares flagraram intensa movimentação de usuários e pessoas entrando e saindo do imóvel em atitudes consideradas suspeitas.

Em determinado momento, uma mulher deixou a residência utilizando um mototáxi, sendo acompanhada e abordada pelas equipes da PM. Durante revista pessoal, os policiais localizaram porções de crack escondidas com a suspeita, reforçando os indícios de tráfico de drogas no local monitorado.

Diante da situação, as equipes realizaram intervenção imediata no imóvel, onde flagraram outra mulher manipulando pedras de crack dentro da residência. Durante as buscas, os policiais apreenderam mais de um quilo de crack, pasta base de cocaína, porções de maconha, além de balanças de precisão, materiais utilizados para embalar drogas e aparelhos celulares.

Segundo a Polícia Militar, o local funcionava como um suposto depósito de entorpecentes ligado à facção criminosa, sendo utilizado para fracionamento e distribuição das drogas na cidade.

A ocorrência se tornou ainda mais grave devido ao fato de uma criança estar dentro do imóvel no momento da ação policial, em meio ao ambiente utilizado para manipulação e armazenamento das substâncias ilícitas.

Todo o material apreendido, juntamente com as suspeitas envolvidas, foi encaminhado para a unidade policial, onde a ocorrência foi apresentada para as providências cabíveis.

A ação rápida e coordenada entre Rádio Patrulha e Núcleo de Inteligência demonstra mais uma vez o forte trabalho da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas, causando grande prejuízo ao crime organizado e reforçando a segurança da população de Ouro Preto do Oeste.