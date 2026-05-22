Lula destrava a BR-319; PRD e Solidariedade reforçam projeto de Fúria; e Confúcio vai ou não vai?

Por Sérgio Pires

Publicada em 22/05/2026 às 08h43

ESTUDO NACIONAL APONTA OS ENORMES DESAFIOS DE PORTO VELHO: TEMOS A PIOR CAPITAL EM PROGRESSO SOCIAL

Talvez haja algum exagero aqui e ali, mas não se pode ignorar o estudo que, baseando-se no Índice de Progresso Social (IPS) que coloca Porto Velho, a Capital de Rondônia, como a pior Capital do país para se viver. É uma linda cidade, mas, infelizmente, dá uma qualidade de vida muito ruim aos seus moradores.

Com uma estimativa de ter hoje mais de 517 mil habitantes, o estudo aponta que Porto Velho ficou em centésimo lugar entre os municípios brasileiros em abastecimento de água potável para seus moradores; na 96ª posição em relação à coleta do esgoto; na 98ª posição em volume de esgoto tratado sobre água consumida e na 96ª colocação em investimentos por habitante.

Segundo o mesmo estudo, a Capital rondoniense também enfrenta problemas históricos de infraestrutura. Há 10 anos, Porto Velho se mantém na última posição do ranking de saneamento básico, comparando-se com as 100 maiores cidades brasileiras.

Pelo estudo do IPS, Porto Velho, lamentavelmente, Porto Velho foi classificada como a pior capital para viver no Brasil, neste ano de 2026. A cidade aparece na última posição entre as 26 capitais e o Distrito Federal no ranking de qualidade de vida.

O IPS é uma ferramenta internacional que mede o desempenho social e ambiental de países, estados e municípios. No Brasil, o levantamento avaliou os 5.570 municípios com base em 57 indicadores, divididos em três dimensões: necessidades humanas básicas, fundamentos para o bem-estar e oportunidades.

Infelizmente, nossa Capital recebeu apenas 58,59 pontos, abaixo da média nacional, que foi de 63,40. Além de ocupar a última colocação entre as capitais, a cidade também não aparece entre os 15 municípios mais bem avaliados de Rondônia. No Estado, a melhor avaliação é de Rolim de Moura, que teve uma pontuação dentro da média nacional.

Há desafios imensos a serem superados. Precisamos começar a dar duro agora, investir pesado, buscar alternativas, ao menos para iniciar uma recuperação para que Porto Velho saia desta posição tão negativa, dentro dos índices nacionais.

Nos índices estaduais, também não vamos bem. Rondônia fica na 23ª posição entre os Estados brasileiros, ficando à frente apenas de Amapá, Acre, Maranhão e Pará. Ou seja, ainda temos um longo e complexo caminho para sairmos destas posições tão baixas em relação à qualidade de vida.

LULA TRANSFERIU VISITA A MANAUS, MAS ESTÁ CONFIRMADA UMA VISITA À BR 319 E AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO ASFALTO

O presidente Lula mudou a data da sua visita a Manaus (foi transferida para os dias 26 e 27 (terça e quarta-feira da semana que vem) mas a essência da agenda não foi modificada. Durante sua estada na Capital manaura, Lula deve assinar a ordem de serviço para início das obras do famigerado Trecho do Meio da BR 319. Não é certo se ele o fará em solenidade especial em Manaus ou durante sua ida, já confirmada, para acompanhar obras da Rodovia, já em andamento.

A mudança de data da ida Presidencial ao Amazonas chegou a trazer algum temor de que alguma nova decisão judicial pudesse interromper, pela enésima vez, as obras já licitadas. Contudo, mesmo com o desespero das ONGs internacionais que mandam na Amazônia e com o apoio irrestrito da sua Rainha, Marina Silva, Lula manteve-se firme e garantiu que, desta vez, o asfalto da BR 319 sai mesmo.

Na agenda do Presidente da República, além da autorização para os 450 quilômetros mais terríveis da BR 319 e uma visita a ela, constará também, segundo informações ainda não confirmadas pelo Palácio do Planalto, entrega de casas numa área indígena e um jantar com aliados políticos que apoiarão a reeleição de Lula.

A expectativa é enorme, porque pela primeira vez em décadas, há uma possibilidade real que todo o aparato internacional, liderado pelas ONGs e por muita gente dentro do atual Governo, seja finalmente derrotado e que a vitória seja dos milhões dos amazonenses, isolados por terra do resto do país.

Na semana que vem, se não aparecer nem uma surpresa vinda de algum juiz que faz parte do grupo de apoio ao aparato ambientalista, as obras da BR 319 finalmente vão começar.

PRD E SOLIDARIEDADE FAZEM ENCONTRO EM PORTO VELHO PARA APRESENTAR A PRÉ-CANDIDATURA DE FÚRIA AOS SEUS ALIADOS

Não foi para o grande público. Na noite da quarta-feira, na Casa do Shows Talismã, zona leste de Porto Velho, um grande encontro político reuniu representantes e lideranças do PRD, partido presidido pelo atual Chefe da Casa Civil, Elias Rezende com o candidato ao governo Adailton Fúria, seu candidato a vice, Everton Leoni; Luís Fernando, o candidato ao grupo ao Senado e grande público. O Solidariedade, presidido por Carlos Magno, também participou do evento.

Como ainda não pode pedir votos, Fúria e sua troupe apenas conversaram com os convidados, todos levados pelo PRD e pelo Solidariedade. O PRD, aliás, é um novo partido de Rondônia, aliado ao PSD do candidato ao Governo, mas que já tem uma relação peso-pesada de nomes para concorrer à Assembleia Legislativa, por exemplo.

O encontro político foi considerado muito positivo. Em suas redes sociais, Fúria registrou o evento em vídeo e com um texto. Além das imagens e fotos, Fúria escreveu: "reunião de alinhamento, encontro com lideranças na Capital, Porto Velho. Gratidão. Estamos todos juntos!"

Já o presidente do PRD, Elias Rezende comentou: "foi uma daquelas noites que fazem a gente lembrar porque ainda vale a pena reunir pessoas em volta de uma boa conversa"!

Já o governador Marcos Rocha, que tem em Fúria o nome que apoia totalmente para sua sucessão, não esteve presente, até porque a iniciativa era de outro partido, que não o que ele comanda, o PSD. Aliás, dias atrás, Rocha esteve em São Paulo numa longa conversa com o presidente regional da sigla, Gilberto Kassab. Não havia, ao menos até a noite da quinta-feira, detalhes maiores dos temas abordados no encontro.

MARCOS ROGÉRIO SE DESTACA NO ENCONTRO DOS PREFEITOS AO LADO DE FLÁVIO BOLSONARO

Os demais candidatos também se mexem. Marcos Rogério, que se mantém na liderança de todas as pesquisas sérias, (sempre perseguido por Adailton Fúria) tem percorrido dezenas de municípios e, ao mesmo tempo, tem mantido suas ações nacionais como senador. Sua presença no encontro nacional de Prefeitos, ao lado de Flávio Bolsonaro, o colocou novamente em posição de destaque dentro do PL nacional.

Hildon Chaves tem realizado dezenas de reuniões Rondônia afora. Acompanhado do seu vice, o deputado estadual Cirone Deiró, Hildon tem sido recebido com entusiasmo em várias regiões do Estado. Segundo ele, a mensagem tem sido muito bem recebida, até pelos resultados positivos da sua administração de oito anos em Porto Velho.

Já o petista Expedito Netto faz reuniões, visitas e conversa com lideranças, obviamente principalmente dos partidos de esquerda. O PT e seus aliados buscam uma fatia importante do eleitorado, na sua batalha para chegar ao segundo turno.

O emedebista Pedro Abib, acompanhado por membros do partido, já está começando a visitar os distritos da Capital, enquanto prepara uma agenda para o interior. O MDB aposta todas as suas fichas no empresário que é cara nova na política regional.

Os demais nomes, representando partidos menores, estão andando também, mas pouco têm aparecido nas pesquisas até agora realizadas.

CONFÚCIO VAI IOU NÃO VAI? NO SEU BLOG, ELE DEIXA NAS ENTRELINHAS QUE NÃO QUER DEIXAR A POLÍTICA

A dúvida ainda persiste. Afinal de contas, o senador Confúcio Moura, aliadíssimo ao governo Lula, vai ou não concorrer à reeleição. Quem conversa com ele, ora sai com a certeza que sim; ora com a certeza que não. Neste momento, ouve-se nos bastidores, seria mais sim do que não.

Em seu blog, há algum tempo, o senador do MDB publicou um texto exortando o rondoniense a participar do pleito, como candidato. Ensina, para que o candidato saiba do seu potencial: "para medir o tamanho da sua aceitação na sua cidade e no Estado. Comece pelos parentes. Depois pelos vizinhos de rua ou de linha. Depois pelos amigos. A seguir procure os mais distantes, conhecidos e amigos".

O texto prossegue: "pergunte a eles, caso venha a se candidatar, se eles lhe apoiam. Bem, com essa amostra – de gente conhecida e amiga, se for positiva – é um bom começo. Se nessa amostra, ouvir muitas dúvidas e negativas – aí sim, não saia."

Usou o próprio exemplo, para dar uma visão do que é ser político: "já tive muitos mandatos. Deixei tudo para trás a profissão, fazenda, até a presença diária com a família. E confesso: valeu a pena sim! Tenho muitos amigos que enriqueceram. Mas, não foram prefeito, deputado, governador e nem senador. Tem a riqueza deles. Eu tenho um serviço prestado em todos os municípios do Estado. Ser político é servir."

Confúcio parece estar com dois corações. Mas, neste momento, é ou não é o tipo de texto e de conversa de quem é candidatíssimo?

TRAIÇÃO, DESRESPEITO, INFIDELIDADE: MAIS UM NANICO MOSTRA O LADO PODRE DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL

Os partidos políticos brasileiros, no geral, sejam de que tamanho forem, não aprenderam a usar a política como uma forma decente de chegar ao poder. O que aconteceu com o nanico Democracia Cristã, DC, foi mais uma demonstração clara de que não há respeito, não há pudores e nem fidelidade. O caso envolvendo o ex-ministro Aldo Rebelo, uma das figuras mais respeitadas da República, infelizmente não é isolado.

O DC decidiu lançar a candidatura de Aldo Rebelo à Presidência da República, apenas para sair do anonimato. Conseguiu cooptar um nome de peso, para ao menos aparecer um pouco na mídia e para que o país soubesse que ele existe. Rebelo saiu em campanha país afora, ocupando grandes espaços na comunicação, inclusive em Rondônia. Sua candidatura não decolou, como nenhuma decolaria, neste supernanico.

De repente, a direção nacional do partido decidiu tirar o direito de Rebelo de concorrer. No seu lugar, foi anunciado o nome do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, outro personagem respeitado, mas cujo resultado eleitoral certamente não superará o que Rebelo teria conseguido.

Como Aldo Rebelo estrilou, porque foi usado de forma vil, acabou sendo expulso do partido. Não tem mais como conseguir espaço para disputar a eleição, a qualquer cargo. Uma pena que um grande amigo da Amazônia e profundo conhecedor dos nossos problemas, tenha sido traído desta forma.

Foi, enfim, mais uma triste lição do lado podre da política brasileira. Os nanicos não fogem à tese de que, na verdade, com raras exceções, os partidos políticos estão se lixando para o país. Querem algum espaço e algum dinheiro do Fundo Eleitoral. Afora isso, quase mais nada. Lamentável!

LÉO MORAES DENUNCIA ATROCIDADE CONTRA IDOSO E PEDE QUE SUSPEITAS EM CASOS SEMELHANTES SEJAM DENUNCIADOS

Normalmente, se pensa que atrocidade só acontecem longe da gente. Aqui não! Infelizmente, ledo engano. Nesta semana, aqui mesmo em Porto Velho, um triste e tenebroso evento envolveu diretamente o prefeito Léo Moraes, a Prefeitura, órgãos de segurança e de proteção aos idosos.

O resumo: uma denúncia anônima indicava que no setor chacareiro do bairro Jardim Santana um homem de 80 anos estaria preso em casa, faminto e doente. Abandonado, estaria em cárcere privado. A denúncia deixou o Prefeito extremamente preocupado. E ele decidiu agir.

Mobilizou a Secretaria de Ação Social e equipes de apoio. Na ação, ficou claro que a denúncia era verdadeira. O filho do idoso, acusado de mantê-lo trancafiado, tentou impedir a ação de socorro. Foi aí que o Ministério Público e as autoridades policiais entraram no jogo.

O octogenário foi encontrado em situação lamentável. Vivia em condições extremamente precárias, em uma casa sem energia elétrica, água potável, banheiro, alimentos e itens básicos de sobrevivência. O homem apresentava sinais aparentes de desnutrição e fragilidade.

O filho foi acusado de maus tratos. Denúncias são de que ele mantinha o próprio pai nesta situação para poder usufruir dos valores da aposentadoria dele. O caso foi relatado num vídeo em que Léo Moraes, indignado, relatou o caso da vida salva.

O prefeito pediu também que qualquer suspeita de maus tratos contra idosos seja denunciado. Qualquer suspeita de maus tratos, cárcere privado, uso ilegal da aposentadoria, podem ser denunciados imediatamente pelos números 100 ou 190. "Não podemos aceitar algo terrível como o que aconteceu com este ancião", resumiu Moraes.

CLIMA TENSO NA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO VELHO. ATÉ AGORA, O PRESIDENTE GEDEÃO TEM CONTORNADO A SITUAÇÃO

A Câmara de Vereadores de Porto Velho vive momentos de tensão e conflitos. O presidente Gedeão Negreiros está tendo que usar todo o seu talento, mesmo na condição-político, para contornar as crises que se sucedem. Há um grupo de vereadores que não aceita algumas das medidas tomadas para contornar a crise financeira que se avizinha. Há o caso do vereador Marcos Combate, acusado de agredir um jornalista dentro da Câmara. E há insatisfações generalizadas.

De todos os problemas surgidos recentemente, o mais complexo é o do orçamento da Câmara. Primeiro, a Prefeitura cortou meio por cento dele, alegando estar cumprindo a Constituição. A Mesa Diretora recorreu e houve um acordo, mesmo que temporário. Mas mesmo assim, muitos edis tiveram que cortar na própria carne, demitindo assessores e se adequando à nova realidade financeira da Casa.

Depois, muitos edis queriam muito mais espaço no governo municipal, como era comum há vários mandatos, mas, dessa vez, encontrarem uma barreira na forma de administrar de Léo Moraes. Mesmo assim, o Prefeito tem tido sucessivas vitórias nas votações até pela ação competente do seu líder, o vereador Breno Mendes. Mas, há que se destacar que os opositores (Combate principalmente, mas também Sofia Andrade, entre outros) começam a fazer um trabalho bem mais duro. No caso, registre-se, ambos de olho nas eleições. Ele, para a Assembleia Legislativa. Ela, pra a Câmara Federal.

Há muito tempo não se sentia, pelos corredores da Câmara Municipal, um clima de tanta tensão. E tudo cai no colo de Gedeão Negreiros, um presidente calmo e de diálogo, mas que também tem seus limites de paciência para aceitar alguns exageros.

Será que depois da eleição, tudo passa e se acomoda? Não se sabe. Mas, se pode dizer: há muito tempo o legislativo municipal de Porto Velho não vivia uma situação de tantos conflitos internos, como agora.

VAIAS E CORO DE PROTESTO CONTRA LULA NA MARCHA DOS PREFEITOS: ATÉ FLÁVIO BOLSONARO SE SURPREENDEU

As vaias e o coro antiLula; os aplausos efusivos e festivos para Flávio Bolsonaro, mesmo depois do escândalo do Master, certamente devem ter preocupado o Planalto. Embora a Marcha dos Prefeitos, em Brasília, tenha representantes de municípios comandados por todas as cores partidárias, a esquerda de Lula ficou extremamente obscurecida, pelos protestos que soaram quase como unânimes, dos alcaides presentes em Brasília.

O populismo exacerbado, os programas sociais que sustentam milhões que não trabalhem, não produzem e não geram renda, acabam sacrificando vários setores da economia, com os pesados impostos. O fechamento cada vez maior no comércio afeta a renda das cidades e as deixa cada vez mais pobres. Certamente esta política paternalista, que sacrifica quem trabalha em benefício de quem não produz nada, é um dos motivos do descontentamento generalizado dos prefeitos.

O próprio Flávio Bolsonaro, que vive momentos de tensão em relação à sua candidatura, por sua cada vez mais clara ligação com o banqueiro ladrão Daniel Vorcaro, aparece agradavelmente surpreso quando foi ovacionado e seu principal adversário, que está no poder e tem a chave do cofre, sofria um coro de protestos e vaias.

Quando foi citado o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gritaria de apoio foi ainda maior. Neste momento, ao menos entre várias centenas de Prefeitos que participaram da Marcha em Brasília, o atual governo já estpa demorando para terminar.

Mas é bom lembrar que a campanha nacional ainda está dando seus primeiros passos e jamais se pode subestimar o poder que a esquerda tem de convencer o eleitorado de que, agora sim, num quarto governo, ela vai resolver os problemas do país. Que, aliás, não resolveu em quase duas décadas e meia de poder.

PERGUNTINHA

Com todo o batom na cueca de Flávio Bolsonaro e seu envolvimento com Daniel Vorcaro, do Banco Master, quem você acha que sai ganhando na disputa pela Presidência da República: Lula, Ronaldo Caiado, Romeu Zema ou algum nome alternativo?